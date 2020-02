WTA : Kristina Mladenovic de nouveau n°1 mondiale en double

Kristina Mladenovic de retour sur le trône ! Devenue n°1 mondiale en double le 10 juin 2019 suite à sa victoire à Roland-Garros avec la Hongroise Timea Babos, la Française avait dû laisser sa place cinq semaines plus tard à la Tchèque Barbora Strycova, victorieuse de Wimbledon, avant de reprendre la place de n°1 le 7 octobre pour deux semaines et de nouveau laisser le trône à la Tchèque. C’est ensuite la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, coéquipière de Strycova, qui a repris les commandes du classement après l’Open d’Australie (pourtant remporté par Mladenovic et Babos).Elle compte désormais 110 points d’avance sur Hsieh, 160 sur Babos et 225 sur Strycova. Mladenovic n’a plus joué en double depuis son triomphe à Melbourne (le quatrième tournoi du Grand Chelem de sa carrière), mais s’est alignée cette semaine à Doha avec Timea Babos. La paire franco-hongroise sera tête de série n°2, et pourrait défier en finale Hsieh et Strycova pour une rencontre au sommet. En ce qui concerne le simple, cela va beaucoup moins bien pour la Française, qui n’a remporté que cinq matchs sur dix en 2020 et pointe au 39eme rang mondial.