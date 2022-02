WTA : Kontaveit grimpe à la 6eme place, Dodin chute de douze rangs

Le gadin de Dodin

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 14 février 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 360

Caroline Garcia (FRA) 930 (-1)

Clara Burel (FRA) 884 (+1)

Océane Dodin (FRA) 751 (-12)

Kristina Mladenovic (FRA) 740

(26 ans) a vécu une semaine de rêve à Saint-Pétersbourg. Non seulement, l'Estonienne sortie prématurément (défaite au deuxième tour face à la Danoise Clara Tauson) à l'Open d'Australie et qui a fait chuter notamment sur son parcours en Russie Belinda Bencic, Jelena Ostapenko et Maria Sakkari, sa victime en finale, a ajouté une sixième ligne à son palmarès, mais elle récolte également les fruits au classement de ce premier trophée depuis son succès à Cleveland en août 2021.Soit le meilleur classement que Kontaveit, qui peut maintenant espérer intégrer prochainement le Top 5 pour la première fois de sa vie, n'avait encore jamais occupé depuis ses débuts.Au même titre que l'ex-numéro 1 française Kristina Mladenovic, toujours 98eme, Océane Dodin, elle, pourrait très vite ne plus figurer parmi les cent premières mondiales. Encore éliminée d'entrée, ce week-end lors des qualifications du tournoi de Dubaï, où elle est restée à quai,(seule la Polonaise Magda Linette, désormais 71eme (-26), fait pire) pour celle qui avait quitté d'entrée l'Open d'Australie le mois dernier après sa défaite contre la Roumaine Irina Camelia Begu. Du côté des autres Tricolores, Alizé Cornet ne bouge pas. La Niçoise est toujours 37eme. Caroline Garcia, quant à elle, recule d'un cran (70eme), tandis que Clara Burel passe de la 77eme à la 76eme place mondiale.Aryna Sabalenka (BIE) 5 698Barbora Krejcikova (RTC) 5 533Karolina Pliskova (RTC) 4 452Paula Badosa (ESP) 4 429Anett Kontaveit (EST) 3 871 (+3)Garbiñe Muguruza (ESP) 4 195 (-1)Maria Sakkari (GRE) 4 191 (-1)Iga Swiatek (POL) 3 986 (-1)Ons Jabeur (TUN) 3 070...