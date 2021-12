WTA : Konta prend sa retraite

A little update from me 👋 pic.twitter.com/L1tpjDHW1o

Clap de fin pour Johanna Konta. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, la joueuse de tennis britannique, aujourd'hui âgé de 30 ans, a décidé de prendre sa retraite. La fin d'une carrière professionnelle longue de treize ans. Au sujet de son retrait des courts de tennis WTA, la native de Sydney a ainsi notamment déclaré : «Ma carrière de joueuse est terminée et je suis incroyablement reconnaissante pour ce qu'elle s'est avérée être. (...) Cependant, ma chance s'est matérialisée dans les personnes qui sont entrées dans ma vie et a eu un impact sur mon existence d'une manière qui a transcendé le tennis. Je suis incroyablement reconnaissante envers ces personnes. Tu sais qui tu es. Grâce à ma propre résilience et grâce aux conseils des autres, j'ai pu vivre mes rêves. Je suis devenue ce que je voulais et ce que j'ai dit quand j'étais enfant. Comme je me considère incroyablement chanceuse. Combien je suis reconnaissante. »Aujourd'hui redescendue à la 113eme place mondiale, Johanna Konta est parvenue à occuper, à un moment donné de sa carrière, la quatrième place du classement WTA, et plus précisément lors du mois de juillet 2017. Si elle n'a jamais remporté le moindre tournoi du Grand Chelem, elle a toutefois déjà atteint les demi-finales de trois d'entre eux, à savoir l'Open d'Australie, Roland-Garros mais également Wimbledon.Pour ce qui est de son palmarès, Johanna Konta a remporté un total de quatre titres : l'édition 2016 de Stanford, l'édition 2017 de Sydney, l'édition 2017 de Miami mais également l'édition 2021 de Nottingham.