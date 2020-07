WTA : Ka.Pliskova présente à Palerme ?

Un plateau qui pourrait bientôt être définitif. A compter du 3 août prochain, le tournoi WTA de Palerme en Italie doit relancer la saison 2020 du circuit du tennis féminin, interrompue mi-mars. En cette période de pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, le gouvernement italien, par la voix de son ministre de la Santé, a décidé de prendre des mesures fortes. Parmi celles-ci, on retrouve une quarantaine de 14 jours imposée à toute personne ayant voyagé durant les 14 derniers jours dans deux pays que sont la Roumanie mais également la Bulgarie. Par conséquent, certaines joueuses, et non des moindres, pourraient ainsi être privées de ce tournoi de reprise.

Seulement si l'US Open est annulé

Parmi les plus importantes d'entre elles, on peut évidemment citer la Roumaine Simona Halep. A son sujet, l'organisation du tournoi a d'ores et déjà demandé une dérogation et se trouve aujourd'hui dans l'attente d'une réponse favorable ou non. Par conséquent, d'autres joueuses pourraient donc, en quelque sorte, en profiter. En effet, le directeur du tournoi, à savoir Oliveiro Palma, a lui-même confié que la dernière tenniswoman à avoir fait la demande pour obtenir une wild card afin d'intégrer le tableau principal est la Tchèque Karolina Pliskova, qui occupe actuellement le troisième rang mondial du classement WTA. Toutefois, la principale intéressée ne sera présente que si l'US Open devait être définitivement annulé. Une réponse définitive attendue donc d'ici les prochaines semaines.