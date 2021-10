WTA : Jabeur dans l'histoire, Cornet de nouveau numéro 1 française

Garcia et Mladenovic dégringolent, Cornet prend les rênes

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 18 octobre 2021

Classement de la Race 2021



Devenue en janvier 2020 lors de l'Open d'Australie la première joueuse du continent africain à atteindre les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem,Deux jours après avoir signé sa plus belle performance dans un WTA 1000 malgré sa défaite face à la future vainqueur Paulo Badosa aux portes de la finale,, entre la Suissesse Belinda Bencic (9eme) et la Grecque Maria Sakkari (7eme), et deux rangs devant Naomi Osaka (10eme). Les trois joueuses, la Japonaise comprise (l'ancienne patronne du circuit n'a plus joué depuis l'US Open), progressent néanmoins, au même titre que Barbora Krejcikova (4eme), Garbine Muguruza (5eme) et Elina Svitolina (+1).La Polonaise chute à la 11eme place du classement. Deux rangs devant, son meilleur classement à ce jour, au lendemain de son premier titre sur le circuit. Battue en finale par Badosa, Victoria Azarenka pourra toujours se consoler avec le gain de six places. Trente-deuxième avant le début d'Indian Wells, la Biélorusse grimpe en 26eme position.En ce qui concerne les joueuses françaises, la soupe à la grimace est toujours au menu. En particulier pour nos deux chefs de file Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. La première, disparue dès le deuxième tour à Indian Wells, perd quatorze places et chute au 93eme rang, tandis que la seconde, absente des courts depuis fin septembre, dégringole en 91eme position après avoir perdu 24 places ce lundi.La Niçoise l'avait déjà été brièvement cet été. Clara Burel, unique Tricolore présente dans le Top 100, à progresser ce lundi, passe de la 80eme à la 75eme position.Aryna Sabalenka (BIE) 7 115Karolina Pliskova (RTC) 5 320Barbora Krejcikova (RTC) 4 748 (+1)Garbiñe Muguruza (ESP) 4 425 (+1)Elina Svitolina (UKR) 4 096 (+1)Maria Sakkari (GRE) 4 005 (+2)Ons Jabeur (TUN) 3 500 (+6)Belinda Bencic (SUI) 3 365 (+1)Naomi Osaka (JAP) 3 326 (+2)5- Iga Swiatek (POL) 3 226 (+2)6- Maria Sakkari (GRE) 3 157 (-1)7- Garbiñe Muguruza (ESP) 3 150 (-1)8- Paula Badosa (ESP) 3 112 (+11)9- Ons Jabeur (TUN) 3 02010- Naomi Osaka (JAP) 2 771 (-2)...50- Alizé Cornet...