WTA : Istanbul : Putintseva et Potapova créent la surprise

A superb win 😃@nastiaapotapova sweeps past the No.7 seed Sorribes Tormo for a semifinal spot at the @TennisChampIst! pic.twitter.com/BoH2nEKB3G

— wta (@WTA) April 22, 2022

ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue extérieure, 221 443€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Elles étaient quatre têtes de série en quarts de finale à Istanbul, elles ne sont plus que deux après les deux premiers matchs de la journée. La n°6, Alja Tomljanovic, a subi la loi de Yulia Putintseva, qui s'est imposée 5-7, 6-2, 6-4. La Kazakhe a perdu le premier set de justesse, mais a ensuite remporté les deux suivants grâce à trois breaks, et sans perdre son service.Elle s'est notamment montrée on ne peut plus efficace sur les balles de break, avec cinq balles converties en cinq occasions.bat Tomljanovic (AUS, n°6) : 5-7, 6-2, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 6-2, 6-2Bondar (HUN) - Kudermetova (RUS, n°3)Grabher (AUT, Q) - Cirstea (ROU, n°2)bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-0bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-4, 1-0 abandonbat Martic (CRO) : 6-2, 6-3bat Gracheva (RUS) : 6-2, 6-1bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-4, 6-2bat Bogdan (ROU, Q) : forfaitbat Teichmann (SUI, n°5) : 6-4, 6-4bat Rus (PBS) : 3-6, 6-1, 7-5bat Mertens (BEL, n°1) : 7-5, 4-1 abandonbat Linette (POL) : 7-6 (6), 6-4bat Schmiedlova (SLQ) : 6-0, 6-2bat Fourlis (AUS, LL) : 6-1, 6-3bat Kalinina (UKR, n°4) : 3-6, 7-5, 7-6 (5)bat Bartunkova (RTC, WC) : 6-1, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 7-5bat Q.Wang (CHN, Q) : 6-3, 6-2bat Martincova (RTC, n°8) : 6-4, 7-5bat Trevisan (ITA) : 7-6 (6), 7-5bat Konjuh (CRO) : 6-4, 6-3bat Melnikova (RUS, Q) : 6-2, 6-0bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-7 (2), 6-3bat Ozgen (TUR, WC) : 7-5, 6-2bat Oz (TUR, WC) : 6-3, 6-1bat Rakhimova (RUS, LL) : 6-4, 6-1