WTA - Istanbul : Premier titre pour Potapova

La troisième tentative est la bonne pour Anastasia Potapova ! Battue en finale à Moscou puis à Tachkent en 2018, la Russe a ouvert son palmarès à Istanbul grâce à un succès sur sa compatriote Veronika Kudermetova. C’est pourtant la 29eme mondiale qui a le mieux démarré la rencontre avec le break dès le troisième jeu mais Anastasia Potapova s’est alors montrée plus entreprenante et, après avoir manqué deux opportunités de débreak, est parvenue à ses fins pour revenir à trois jeux partout. La Russe a alors enclenché une série de cinq jeux consécutifs qui, avec un deuxième break au passage, lui a offert le premier set. Sur sa lancée, la 122eme mondiale a remporté les trois premiers jeux de la deuxième manche mais elle a ensuite perdu un de ses deux breaks d’avance. Un jeu de service perdu qui ne sera resté qu’une péripétie dans un set à sens unique. En effet, Anastasia Potapova a immédiatement repris sa marche en avant et, grâce au gain des trois derniers jeux, a mis un terme au suspense dans cette finale (6-3, 6-1 en 1h24’). Un titre qui va permettre à la Russe de retrouver le Top 100 mondial dès ce lundi quand Veronika Kudermetova va se rapprocher du meilleur classement de sa carrière.



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue extérieure, 221 443€)

Tenante du titre : Sorana Cirstea (ROU)



Finale

Potapova (RUS, Q) bat Kudermetova (RUS, n°3) : 6-3, 6-1



Demi-finales

Potapova (RUS, Q) bat Putintseva (KAZ) : 2-6, 6-2, 6-2

Kudermetova (RUS, n°3) bat Cirstea (ROU, n°2) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Putintseva (KAZ) bat Tomljanovic (AUS, n°6) : 5-7, 6-2, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 6-2, 6-2

Kudermetova (RUS, n°3) bat Bondar (HUN) : 7-6 (9), 7-6(3)

Cirstea (ROU, n°2) bat Grabher (AUT, Q) : 7-5, 6-1



Huitièmes de finale

Putintseva (KAZ) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-0

Tomljanovic (AUS, n°6) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-4, 1-0 abandon

Potapova (RUS, Q) bat Martic (CRO) : 6-2, 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Gracheva (RUS) : 6-2, 6-1



Bondar (HUN) bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-4, 6-2

Kudermetova (RUS, n°3) bat Bogdan (ROU, Q) : forfait

Grabher (AUT, Q) bat Teichmann (SUI, n°5) : 6-4, 6-4

Cirstea (ROU, n°2) bat Rus (PBS) : 3-6, 6-1, 7-5



1er tour

Peterson (SUE) bat Mertens (BEL, n°1) : 7-5, 4-1 abandon

Putintseva (KAZ) bat Linette (POL) : 7-6 (6), 6-4

Tsurenko (UKR, Q) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-0, 6-2

Tomljanovic (AUS, n°6) bat Fourlis (AUS, LL) : 6-1, 6-3



Martic (CRO) bat Kalinina (UKR, n°4) : 3-6, 7-5, 7-6 (5)

Potapova (RUS, Q) bat Bartunkova (RTC, WC) : 6-1, 6-4

Gracheva (RUS) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 7-5

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Q.Wang (CHN, Q) : 6-3, 6-2



Bondar (HUN) bat Martincova (RTC, n°8) : 6-4, 7-5

Parrizas Diaz (ESP) bat Trevisan (ITA) : 7-6 (6), 7-5

Bogdan (ROU, Q) bat Konjuh (CRO) : 6-4, 6-3

Kudermetova (RUS, n°3) bat Melnikova (RUS, Q) : 6-2, 6-0



Teichmann (SUI, n°5) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-7 (2), 6-3

Grabher (AUT, Q) bat Ozgen (TUR, WC) : 7-5, 6-2

Rus (PBS) bat Oz (TUR, WC) : 6-3, 6-1

Cirstea (ROU, n°2) bat Rakhimova (RUS, LL) : 6-4, 6-1