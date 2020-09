WTA - Istanbul : Pas de dernier carré pour Hercog et Peterson, Bouchard en sera

A l’image du tournoi ATP de Kirzbühel, ce n’est pas la fête des têtes de série du tournoi WTA d’Istanbul. Numéro 2 dans la hiérarchie, Rebecca Peterson a subi la loi de Patricia Maria Tig. La Roumaine s’est nettement imposée (6-3, 6-1 en 1h27’) et retrouvera pour une place en finale Tereza Martincova. Cette dernière, qui a pris le meilleur sur Caroline Garcia en huitièmes de finale, a écarté Aliaksandra Sasnovich (6-2, 6-3 en 1h23’). Tête de série numéro 3, Polona Hercog n’a pas connu un sort plus favorable. La Slovène, malgré le gain de la première manche, s’est inclinée contre Paula Badosa Gibert (4-6, 6-3, 6-4 en 2h40’). L’Espagnole retrouvera Eugénie Bouchard en demi-finales. La Canadienne a également su se relever de la perte du premier set pour arracher en quasiment trois heures son billet pour le dernier carré (3-6, 6-4, 7-5 en 2h59’).



ISTANBUL (Turquie, WTA International, terre battue, 190 811€)

Tenante du titre : Petra Martic (CRO)



Demi-finales

Bouchard (CAN, Q) - Badosa (ESP)

Martincova (RTC, Q) - Tig (ROU)



Quarts de finale

Bouchard (CAN, Q) bat Kovinic (MNE) : 3-6, 6-4, 7-5

Badosa (ESP) bat Hercog (SLO, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Sasnovich (BIE) : 6-2, 6-3

Tig (ROU) bat Peterson (SUE, n°2) : 6-3, 6-1



Huitièmes de finale

Bouchard (CAN, Q) bat Kuznetsova (RUS, n°1) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-2

Kovinic (MNE) bat Van Uytvanck (BEL, n°6) : 6-3, 6-4

Hercog (SLO, n°3) bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-4

Badosa (ESP) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-1, 6-4



Sasnovich (BIE) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Garcia (FRA, n°4) : 6-1, 6-4

Tig (ROU) bat Doi (JAP, n°8) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) bat Gasparyan (RUS) : 3-2 abandon



1er tour

Kuznetsova (RUS, n°1) - Bye

Bouchard (CAN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-2, 6-4

Kovinic (MNE) bat Bondarenko (UKR) : 7-5, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°6) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-4



Hercog (SLO, n°3) bat Cengiz (TUR, WC) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-1, 4-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Zavatska (UKR) : 6-1, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Watson (GBR, n°5) : 3-2 abandon



Sasnovich (BIE) bat Diyas (KAZ, n°7) : 3-6, 7-5, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO) : 7-5, 1-6, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Minnen (BEL) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°4) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-4, 0-6, 7-5



Doi (JAP, n°8) bat Perez (AUS, Q) : 6-7 (4), 7-6, 6-1

Tig (ROU) bat Danilovic (SER, Q) : 6-3, 7-5

Gasparyan (RUS) bat Ozgen (TUR, WC) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) - Bye