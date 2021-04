WTA - Istanbul : Mladenovic assure, Kasatkina expéditive

Kasatkina confirme, Pavlyuchenkova sortie d'entrée



🇫🇷Kristina Mladenovic moves into the 2nd round with a 6-4, 6-3 victory over 🇦🇹Barbara Haas.

📸 @gokhantnr#tennischampistanbul pic.twitter.com/MVPfqRl9Sx



— Tennis Championship Istanbul (@TennisChampIst) April 20, 2021

ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue, 235 238 €)

1er tour

Mladenovic (FRA)

Ferro (FRA)

Fin de série noire pour Kristina Mladenovic. Alors qu'elle restait sur quatre défaites de suite, la Française a renoué avec la victoire ce mardi à Istanbul. Alors qu'elle devait initialement affronter la Chinoise Saisai Zheng, tête de série numéro 7, au 1er tour du tournoi WTA 250, cette dernière a été contrainte de déclarer forfait et c'est la lucky-looseuse Barbara Haas qui l'a remplacée.Grâce à un break d'entrée, la 55eme mondiale a idéalement débuté avant de voir son adversaire revenir. A 4-4, un 3eme break de la Française a été fatal à Haas, qui n'a pas pu revenir ensuite malgré un balle de débreak, mais a retardé l'échéance en sauvant trois balles de set. Dans la deuxième manche, la Nordiste a pris trois fois le service de l'Autrichienne et n'a perdu qu'une fois le sienDans le même temps, Daria Kasatkina n'a pas mis longtemps pour se qualifier au prochain tour.Issue des qualifications, la Croate a notamment vécu un enfer sur ses mises en jeu en perdant ses sept services, alors que la tête de série numéro 4 a globalement déroulé malgré quelques alertes, dont un break concédé. En grande forme en 2021, Kasatkina débute donc idéalement sa saison sur terre battue et retrouvera l'Ukrainienne Marta Kostyuk au 2eme tour. Cette dernière a remporté leur seule opposition, c'était au 1er tour à l'US Open en 2020. En revanche, ça ne passe pas pour Anastasia Pavlyuchenkova.La jeune Russe sera opposée à la Roumaine Sorana Cirstea au prochain tour.Mertens (BEL, n°1, WC) - Arruabarrena (ESP, Q)bat Parrizas-Diaz (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 6-3bat Busca (ESP, Q) : 7-6 (5), 3-6, 6-3bat Haas (AUT, LL) : 6-4, 6-3Kudermetova (RTC, n°3) - Pera (USA)Diyas (KAZ) - Kanepi (EST)bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3Buyukakcay (TUR, WC) - Krejcikova (RTC, n°5)bat Gasanova (RUS, Q) : 4-6, 6-1, 6-2bat Errani (ITA) : 7-5, 6-2bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-4, 6-3bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-1, 6-0bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-6 (2), 6-7 (8), 6-4bat Kozlova (RUS) : 6-4, 7-6 (6)Zvonareva (RTC, WC) - Hercog (SLO)- Martic (CRO, n°2)