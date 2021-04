WTA - Istanbul : Mertens se qualifie pour la finale

Elise Mertens a fait respecter son statut. Ce samedi, la Belge, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est aisément qualifiée pour la finale du tournoi WTA 250 d'Istanbul en Turquie, sur terre battue, en disposant de la Russe Veronika Kudermetova, 29eme joueuse mondiale et tête de série n°3, en deux manches (6-1, 6-4) et 1h41 de jeu. La première manche fut totalement à sens unique. Après un break d'entrée, la Belge a ensuite manqué de prendre le service suivant de son adversaire, malgré deux nouvelles opportunité. A 3-1, Elise Mertens a breaké blanc la Russe, avant de conclure sur sa troisième nouvelle balle de break (6-1). Dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux s'est procurée une nouvelle balle de break d'entrée, sans pour autant parvenir à la convertir. Derrière, aucune des deux joueuses n'est parvenue à remporter son service jusqu'à 3-3. Après deux nouvelles balles de break à 4-3, la 17eme joueuse mondiale a conclu cette rencontre sur le service de Veronika Kudermetova (6-4). Elise Mertens se qualifie pour sa dixième finale sur le circuit WTA. Pour tenter de remporter un septième titre, elle devra venir à bout de Marta Kostyuk ou de Sorana-Mihaela Cirstea.



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue, 235 238 €)

Tenante du titre : Patricia Maria Tig (ROU)



Demi-finales

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Kudermetova (RUS, n°3) : 6-1, 6-4

Kostyuk (UKR) - Cirstea (ROU)



Quarts de finale

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4

Kudermetova (RTC, n°3) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-3, 6-3

Kostyuk (UKR) bat Konjuh (CRO, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Cirstea (ROU) bat Ferro (FRA) : 6-4, 0-0 abandon



Huitièmes de finale

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Golubic (SUI) : 6-4, 4-6, 6-1

Siniakova (RTC) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 3-6, 6-4

Kudermetova (RUS, n°3) bat Kanepi (EST) : 6-4, 6-3

Bogdan (ROU) bat Krejcikova (RTC, n°5) : 6-3, 6-3



Konjuh (CRO, WC) bat Q.Wang (CHN, n°8) : 6-1, 6-4

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS, n°4) : 6-3, 7-5

Cirstea (ROU) bat Potapova (RUS) : 7-6 (6), 6-4

Ferro (FRA) bat Zvonareva (RTC, WC) : 6-3, 6-3



1er tour

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-0

Golubic (SUI) bat Parrizas-Diaz (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 6-3

Siniakova (RTC) bat Busca (ESP, Q) : 7-6 (5), 3-6, 6-3

Mladenovic (FRA) bat Haas (AUT, LL) : 6-4, 6-3



Kudermetova (RUS, n°3) bat Pera (USA) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4

Bogdan (ROU) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3

Krejcikova (RTC, n°5) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-7 (8), 6-2, 6-0



Q.Wang (CHN, n°8) bat Gasanova (RUS, Q) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO, WC) bat Errani (ITA) : 7-5, 6-2

Kostyuk (UKR) bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Kasatkina (RUS, n°4) bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-1, 6-0



Potapova (RUS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-6 (2), 6-7 (8), 6-4

Cirstea (ROU) bat Kozlova (RUS) : 6-4, 7-6 (6)

Zvonareva (RTC, WC) bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-3

Ferro (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 7-5, 6-2