WTA - Istanbul : Le tableau

En temps normal, le tournoi WTA d'Istanbul se déroule en avril, mais 2020 n'est pas une année normale, et le tournoi a été décalé en septembre, en raison de la pandémie de coronavirus et de la refonte du calendrier qui a suivi. Le "tennis championship Istanbul" se déroule pendant la deuxième semaine de l'US Open, et n'est donc pas extrêmement relevé. Svetlana Kuznetsova, 34eme mondiale, sera la tête de série n°1 du tournoi et Rebecca Peterson (48eme) la n°2. Caroline Garcia sera la seule représentante française et tentera de briller sur terre, elle qui a créé l'exploit en éliminant Karolina Pliskova à l'US Open, mais n'a pas confirmé ensuite, contre Jennifer Brady.



ISTANBUL (Turquie, WTA International, terre battue, 190 811€)

Tenante du titre : Petra Martic (CRO)



1er tour

Kuznetsova (RUS, n°1) - Bye

Tomova (BUL) - Q

Bondarenko (UKR) - Kovinic (MNE)

Kuzmova (SLQ) - Van Uytvanck (BEL, n°6)



Hercog (SLO, n°3) - Cengiz (TUR, WC)

Paolini (ITA) - Voegele (SUI)

Zavatska (UKR) - Badosa (ESP)

Sorribes Tormo (ESP) - Watson (GBR, n°5)



Diyas (KAZ, n°7) - Sasnovich (BIE)

Schmiedlova (SLQ) - Juvan (SLO)

Minnen (BEL) - Q

Buyukakcay (TUR, WC) - Garcia (FRA, n°4)



Doi (JAP, n°8) - Q

Q - Tig (ROU)

Ozgen (TUR, WC) - Gasparyan (RUS)

Peterson (SUE, n°2) - Bye