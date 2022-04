WTA - Istanbul : La pluie a perturbé le programme

C’est comme un faux-départ à Istanbul. Alors que la principale ville de Turquie accueille cette semaine un tournoi WTA sur terre battue, la première journée de compétition dans le tableau principal n’a pas pu se dérouler comme initialement prévu. Alors que les quatre premières rencontres devaient avoir lieu en parallèle de la conclusion des qualifications, la météo est venue perturber le programme. Après un premier retard décidé par les organisateurs pour un début des rencontres à 11h30 heure française, les premiers échanges ont été décalés trois fois de plus et n’ont pas pu avoir lieu avant 17h00 malgré des conditions de jeu loin d’être idéales. A partir de là, la priorité a été donnée aux rencontres comptant pour les qualifications, qui ont toutes pu aller à leur terme. Par contre, l’ensemble des matchs de double mais également les rencontres comptant pour le premier tour du tableau principal ont dû être reportés à ce mardi, une journée dont le début est fixé à 9h00 heure française et qui verra le coup d’envoi du tournoi être officiellement donné.



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue extérieure, 221 443€)

Tenante du titre : Sorana Cirstea (ROU)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Peterson (SUE)

Linette (POL) - Putintseva (KAZ)

Tsurenko (UKR, Q) - Schmiedlova (SLQ)

Van Uytvanck (BEL) - Tomljanovic (AUS, n°6)



Kalinina (UKR, n°4) - Martic (CRO)

Bartunkova (RTC, WC) - Potapova (RUS, Q)

Gracheva (RUS) - Bouzkova (RTC)

Q.Wang (CHN, Q) - Sorribes Tormo (ESP, n°7)



Martincova (RTC, n°8) - Bondar (HUN)

Parrizas Diaz (ESP) - Trevisan (ITA)

Konjuh (CRO) - Bogdan (ROU, Q)

Melnikova (RUS, Q) - Kudermetova (RUS, n°3)



Teichmann (SUI, n°5) - Minnen (BEL)

Grabher (AUT, Q) - Ozgen (TUR, WC)

Oz (TUR, WC) - Rus (PBS)

Sasnovich (BIE) - Cirstea (ROU, n°2)