Les têtes de série sont en difficulté. Ce mercredi, la Russe Daria Kasatkina, 37eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a été sortie dès les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 d'Istanbul en Turquie, sur terre battue, par l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 85eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 7-5) et 1h30 de jeu. En quarts de finale, l'Ukrainienne affrontera la Croate Ana Konjuh, 241eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, tombeuse de la Chinoise Qiang Wang, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux sets (6-1, 6-4) et 1h21 de jeu.



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue, 235 238 €)

Tenante du titre : Patricia Maria Tig (ROU)



Huitièmes de finale

Mertens (BEL, n°1, WC) - Golubic (SUI)

Siniakova (RTC) - Mladenovic (FRA)

Kudermetova (RTC, n°3) - Kanepi (EST)

Bogdan (ROU) - Krejcikova (RTC, n°5)



Konjuh (CRO, WC) bat Q.Wang (CHN, n°8) : 6-1, 6-4

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS, n°4) : 6-3, 7-5

Potapova (RUS) - Cirstea (ROU)

Zvonareva (RTC, WC) - Ferro (FRA)



1er tour

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-0

Golubic (SUI) bat Parrizas-Diaz (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 6-3

Siniakova (RTC) bat Busca (ESP, Q) : 7-6 (5), 3-6, 6-3

Mladenovic (FRA) bat Haas (AUT, LL) : 6-4, 6-3



Kudermetova (RTC, n°3) bat Pera (USA) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4

Bogdan (ROU) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3

Krejcikova (RTC, n°5) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-7 (8), 6-2, 6-0



Q.Wang (CHN, n°8) bat Gasanova (RUS, Q) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO, WC) bat Errani (ITA) : 7-5, 6-2

Kostyuk (UKR) bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Kasatkina (RUS, n°4) bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-1, 6-0



Potapova (RUS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-6 (2), 6-7 (8), 6-4

Cirstea (ROU) bat Kozlova (RUS) : 6-4, 7-6 (6)

Zvonareva (RTC, WC) bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-3

Ferro (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 7-5, 6-2