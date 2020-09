WTA - Istanbul : Hercog facile, Watson abandonne

Après Palerme et Prague, le troisième tournoi sur terre battue de la saison WTA post-confinement se déroule cette semaine à Istanbul. Et le tournoi turc a perdu sa première tête de série, Heather Watson (n°5), contrainte à l'abandon pour cause de vertiges alors qu'elle était menée 3-2 dans le premier set par l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. En revanche, le premier tour s'est bien passé pour la tête de série n°3, Polona Hercog, qui a facilement éliminé la wild-card turque Berfu Cengiz : 6-2, 6-3 en 1h13. La Slovène n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a breaké à 3-2 et 5-2 dans le premier set et à 2-1 dans le deuxième.

Diyas s'est écroulée

En fin de programme, une deuxième tête de série est tombée : Zarina Diyas, la n°7. La Kazakhe a subi la loi de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, en trois sets et 2h23 de jeu : 3-6, 7-5, 6-1, dans un match marqué par douze breaks. Diyas a pourtant mené 6-3, 5-2, service à suivre, puis a manqué une balle de match alors qu'elle servait pour le gain de la rencontre, et encore une autre alors qu'elle servait à 5-4. Elle a finalement perdu cinq jeux de suite, et donc le deuxième set, puis s'est écroulée dans la troisième manche en se retrouvant menée 4-0. Rédhibitoire.



ISTANBUL (Turquie, WTA International, terre battue, 190 811€)

Tenante du titre : Petra Martic (CRO)



1er tour

Kuznetsova (RUS, n°1) - Bye

Tomova (BUL) - Bouchard (CAN, Q)

Bondarenko (UKR) - Kovinic (MNE)

Kuzmova (SLQ) - Van Uytvanck (BEL, n°6)



Hercog (SLO, n°3) bat Cengiz (TUR, WC) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-1, 4-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Zavatska (UKR) : 6-1, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Watson (GBR, n°5) : 3-2 abandon



Sasnovich (BIE) bat Diyas (KAZ, n°7) : 3-6, 7-5, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO) : 7-5, 1-6, 6-4

Minnen (BEL) - Martincova (RTC, Q)

Buyukakcay (TUR, WC) - Garcia (FRA, n°4)



Doi (JAP, n°8) - Perez (AUS, Q)

Danilovic (SER, Q) - Tig (ROU)

Ozgen (TUR, WC) - Gasparyan (RUS)

Peterson (SUE, n°2) - Bye