WTA- Istanbul : Garcia réussit ses débuts sur terre

Il y a cinq jours, Caroline Garcia était éliminée de l'US Open par Jennifer Brady, mais la Française n'avait pas joué aux cartes avec Benoit Paire, testé positif au coronavirus, et a donc pu quitter les Etats-Unis juste après sa défaite, sans quarantaine. Elle a fait le déplacement à Istanbul, pour y disputer son premier tournoi de préparation pour Roland-Garros. Et même si ce fut laborieux, la tête de série n°4 est parvenue à éliminer la joueuse locale Cagla Buyukakcay : 6-4, 0-6, 7-5 en 2h32 de jeu. Il y a eu pas moins de treize breaks dans cette partie, dont trois pour la Turque dans le deuxième set, où Garcia est passée totalement à côté. Heureusement, la Française avait remporté le premier en prenant trois fois le service adverse, dont une dernière à 5-4. Dans le set décisif, Garcia a mené 4-2 puis 5-3, mais a craqué au moment de servir pour le match, laissant son adversaire revenir à 5-5. Finalement, la Lyonnaise a fait parler son expérience en breakant à 6-5, l'emportant sur sa deuxième balle de match. Elle aura un deuxième tour a priori à sa portée, face à la qualifiée tchèque Martincova, qu'elle a déjà battue trois fois sur quatre.

Van Uytvanck et Doi au rendez-vous

Tête de série n°6, Alison Van Uytvanck a aisément rallié le deuxième tour, en se défaisant de la 85eme joueuse mondiale, Viktoria Kozlova, sur le score de 6-3, 6-4 en 1h13. La Belge a breaké à 2-2 et 5-3 pour empocher la première manche, puis a rapidement mené 3-1 dans la deuxième, mais la Slovaque est parvenue à égaliser à 3-3, avant de craquer sur son service à 5-4. C'est donc Van Uytvanck qui défiera la Monténégrine Kovinic. Autre tête de série en lice ce mardi, Misaki Doi (n°8) a dû batailler pendant 2h22 mais elle réussi à battre Ellen Perez, l'Australienne issue des qualifications, sur le score de 6-7, 7-5, 6-1, à l'issue d'un match marqué par huit breaks.



ISTANBUL (Turquie, WTA International, terre battue, 190 811€)

Tenante du titre : Petra Martic (CRO)



1er tour

Kuznetsova (RUS, n°1) - Bye

Bouchard (CAN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-2, 6-4

Kovinic (MNE) bat Bondarenko (UKR) : 7-5, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°6) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-4



Hercog (SLO, n°3) bat Cengiz (TUR, WC) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-1, 4-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Zavatska (UKR) : 6-1, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Watson (GBR, n°5) : 3-2 abandon



Sasnovich (BIE) bat Diyas (KAZ, n°7) : 3-6, 7-5, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO) : 7-5, 1-6, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Minnen (BEL) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°4) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-4, 0-6, 7-5



Doi (JAP, n°8) bat Perez (AUS, Q) : 6-7 (4), 7-6, 6-1

Tig (ROU) bat Danilovic (SER, Q) : 6-3, 7-5

Ozgen (TUR, WC) - Gasparyan (RUS)

Peterson (SUE, n°2) - Bye