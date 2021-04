Fiona Ferro continue son chemin à Istanbul. La Française, 57eme joueuse mondiale, s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi disputé sur la terre battue turque aux dépens de Vera Zvonareva. Une rencontre que la Tricolore a démarré de la meilleure des manières, prenant d’entrée le service de la Russe mais cette dernière n’a pas lâché la première manche, obtenant une balle de débreak dans le cinquième jeu avant d’y parvenir deux jeux plus tard. Pas inquiétée, Fiona Ferro est repartie à l’attaque pour reprendre un break d’avance puis conclure la première manche sur sa propre mise en jeu. Le deuxième set a démarré par un échange de breaks dont la Française est sortie victorieuse, confortant ensuite son avantage avec un deuxième break pour mener quatre jeux à un. Vera Zvonareva a alors une nouvelle fois réagi pour effacer une parti de son retard. Néanmoins, Fiona Ferro a continué sur son tableau de marche, allant chercher la victoire sur le service de la Russe (6-3, 6-3 en 1h30’) pour rejoindre Sorana Cirstea en quarts de finale.

Mertens et Kudermetova ont assuré

Elise Mertens s'est compliquée la tâche. Finalement, ce jeudi, la Belge Elise Mertens, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 d'Istanbul en Turquie, sur terre battue, après sa victoire, en trois sets, contre la Suissesse Viktorija Golubic, 86eme joueuse mondiale, en trois sets (6-4, 4-6, 6-1) et 2h18 de jeu. Sa prochaine adversaire sera la Tchèque Katerina Siniakova. Restant sur un titre à Charleston, Veronika Kudermetova sera également au rendez-vous des quarts de finale à Istanbul. La Russe, tête de série numéro 3, a très rarement été inquiétée par Kaia Kanepi, mis à part en début de match quand l’Estonienne a effacé son break de retard. Au final, la 29eme mondiale se qualifie en deux manches sèches (6-4, 6-3 en 1h29’).



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue, 235 238 €)

Tenante du titre : Patricia Maria Tig (ROU)



Huitièmes de finale

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Golubic (SUI) : 6-4, 4-6, 6-1

Siniakova (RTC) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 3-6, 6-4

Kudermetova (RTC, n°3) bat Kanepi (EST) : 6-4, 6-3

Bogdan (ROU) - Krejcikova (RTC, n°5)



Konjuh (CRO, WC) bat Q.Wang (CHN, n°8) : 6-1, 6-4

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS, n°4) : 6-3, 7-5

Cirstea (ROU) bat Potapova (RUS) : 7-6 (6), 6-4

Ferro (FRA) bat Zvonareva (RTC, WC) : 6-3, 6-3



1er tour

Mertens (BEL, n°1, WC) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-0

Golubic (SUI) bat Parrizas-Diaz (ESP, Q) : 6-4, 2-6, 6-3

Siniakova (RTC) bat Busca (ESP, Q) : 7-6 (5), 3-6, 6-3

Mladenovic (FRA) bat Haas (AUT, LL) : 6-4, 6-3



Kudermetova (RTC, n°3) bat Pera (USA) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4

Bogdan (ROU) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-3

Krejcikova (RTC, n°5) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-7 (8), 6-2, 6-0



Q.Wang (CHN, n°8) bat Gasanova (RUS, Q) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO, WC) bat Errani (ITA) : 7-5, 6-2

Kostyuk (UKR) bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Kasatkina (RUS, n°4) bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-1, 6-0



Potapova (RUS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-6 (2), 6-7 (8), 6-4

Cirstea (ROU) bat Kozlova (RUS) : 6-4, 7-6 (6)

Zvonareva (RTC, WC) bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-3

Ferro (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 7-5, 6-2