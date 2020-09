WTA - Istanbul : Elimination dès les huitièmes de finale pour Caroline Garcia

Désillusion pour Caroline Garcia. La Française, tête de série numéro 4 du tournoi WTA d’Istanbul, ne verra pas les quarts de finale. Opposée à la Tchèque Tereza Martincova, la 50eme joueuse mondiale ne s’est pas relevée d’une entame de match manquée. La Lyonnaise a, en effet, cédé à son adversaire les trois premiers jeux du match avant de débloquer son compteur. Mais la 136eme mondiale a une nouvelle fois trouvé la faille dans le service de Caroline Garcia pour plier la première manche sans forcer. Le début de la deuxième manche a tourné en faveur de la Française qui a breaké d’entrée... pour lancer une séquence de quatre jeux où aucune des deux joueuses n’a remporté son service. Dans la foulée, Tereza Martincova a aligné trois jeux de suite pour prendre un avantage définitig et s’imposer à sa première balle de match (6-1, 6-4 en 1h10’). La Tchèque retrouvera pour une place dans le dernier carré Aliaksandra Sasnovich, tombeuse d’Anna Karolina Schmiedlova (6-7, 6-4, 6-3 en 2h56’).

Bouchard écarte Kuznetsova, Peterson profite d’un abandon

Dans cette même partie basse du tableau, l’autre quart de finale verra Patricia Maria Tig, tombeuse de la tête de série numéro 8 Misaki Doi (6-2, 6-0 en 1h06’) affronter Rebecca Peterson. La Suédoise, tête de série numéro 2, a profité de l’abandon de Margarita Gasparyan en début de première manche (3-2). Svetlana Kuznetsova, tête de série numéro 1, a chuté face à Eugénie Bouchard (7-6, 6-7, 6-2 en 2h53’). La Canadienne va retrouver pour une place dans le dernier carré Danka Kovinic, qui a écarté Alison van Uytvanck (6-3, 6-4 en 1h32’). Le dernier quart de finale verra Polona Hercog, victorieuse de Jasmine Paolini (7-5, 6-4 en 1h47’), affronter Paula Badosa Gibert, qui a écarté sa compatriote Sara Sorribes Tormo (6-1, 6-4 en 1h39’).



ISTANBUL (Turquie, WTA International, terre battue, 190 811€)

Tenante du titre : Petra Martic (CRO)



Quarts de finale

Bouchard (CAN, Q) - Kovinic (MNE)-

Hercog (SLO, n°3) - Badosa (ESP)

Sasnovich (BIE) - Martincova (RTC, Q)

Tig (ROU) - Peterson (SUE, n°2)



Huitièmes de finale

Bouchard (CAN, Q) bat Kuznetsova (RUS, n°1) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-2

Kovinic (MNE) bat Van Uytvanck (BEL, n°6) : 6-3, 6-4

Hercog (SLO, n°3) bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-4

Badosa (ESP) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-1, 6-4



Sasnovich (BIE) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Garcia (FRA, n°4) : 6-1, 6-4

Tig (ROU) bat Doi (JAP, n°8) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) bat Gasparyan (RUS) : 3-2 abandon



1er tour

Kuznetsova (RUS, n°1) - Bye

Bouchard (CAN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-2, 6-4

Kovinic (MNE) bat Bondarenko (UKR) : 7-5, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°6) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-4



Hercog (SLO, n°3) bat Cengiz (TUR, WC) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-1, 4-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Zavatska (UKR) : 6-1, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Watson (GBR, n°5) : 3-2 abandon



Sasnovich (BIE) bat Diyas (KAZ, n°7) : 3-6, 7-5, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO) : 7-5, 1-6, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Minnen (BEL) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°4) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-4, 0-6, 7-5



Doi (JAP, n°8) bat Perez (AUS, Q) : 6-7 (4), 7-6, 6-1

Tig (ROU) bat Danilovic (SER, Q) : 6-3, 7-5

Gasparyan (RUS) bat Ozgen (TUR, WC) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) - Bye