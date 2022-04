Après une journée de lundi perturbée par la pluie où aucune rencontre du premier tour n'a pu se dérouler, le tournoi d'Istanbul a véritablement pu débuter ce mardi, même si la météo a encore faire des siennes. La tête de série n°2, Sorana Cirstea, est parvenue à passer entre les gouttes, en se défaisant de la lucky-loser russe Kamilla Rakhimova sur le score de 6-4, 6-1 en 1h16, dans un match marqué par onze breaks. En revanche, c'est déjà terminé pour la tête de série n°8, la Tchèque Tereza Martincova, éliminée par la Hongroise Anna Bondar : 6-4, 7-5 en 1h41, après avoir pourtant mené 4-1 dans le deuxième set. Un duel russo-russe se déroulait également ce mardi, entre la tête de série n°3 Veronika Kudermetova et la qualifiée Marina Melnikova. Et il n'y a pas eu photo entre les deux joueuses, avec la victoire 6-2, 6-0 en 1h13 de la mieux classée, qui a sauvé les trois balles de break que s'est procurée son adversaire.

