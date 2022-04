Après un début de semaine perturbé par la pluie, le jeu a pu démarrer à l’heure à Istanbul ce mercredi. Tête de série numéro 6, Ajla Tomljanovic n’a pas été dérangée par le changement d’adversaire au dernier moment. Malade, la Belge Alison Van Uytvanck a été contrainte de déclarer forfait et a cédé sa place à l’Australienne Jaimee Fourlis, qui avait été éliminée au dernier tour des qualifications. Face à sa compatriote 41eme mondiale, cette dernière a été balayée en un peu plus d’une heure (6-1, 6-3 en 1h09’). Septième dans la hiérarchie, Sara Sorribes Tormo a passé à peine une demi-heure de plus sur le court à l’occasion de son match face à la qualifiée chinoise Qiang Wang. L’Espagnole s’est qualifiée en deux manches sèches (6-3, 6-2 en 1h34’) et rejoint Varvara Gracheva en huitièmes de finale. Cette dernière a pris le meilleur sur Marie Bouzkova (6-3, 7-5 en 1h35’).

Mertens a dû abandonner

Elise Mertens, quant à elle, n’a pas été en mesure d’aller au bout de son match face à Rebecca Peterson. La Belge, tête de série numéro 1 du tournoi, s’est résolue à jeter l’éponge alors qu’une défaite en deux manches se précisait. Après avoir cédé le premier set au tout dernier moment, la 23eme mondiale a été très rapidement distancée par la Suédoise, 76eme mondiale. Alors que cette dernière menait quatre jeux à un, Elise Mertens est allée voir l’arbitre pour abandonner deux jeux après avoir pris un temps mort médical (7-5, 4-1 en 1h30’). Issue des qualifications, Anastasia Potapova a pris le meilleur sur la Tchèque Nikola Bartunkova (6-1, 6-4 en 1h07’).



ISTANBUL (Turquie, WTA 250, terre battue extérieure, 221 443€)

Tenante du titre : Sorana Cirstea (ROU)



Huitièmes de finale

Peterson (SUE) - Linette (POL) ou Putintseva (KAZ)

Tsurenko (UKR, Q) ou Schmiedlova (SLQ) - Tomljanovic (AUS, n°6)

Kalinina (UKR, n°4) ou Martic (CRO) - Potapova (RUS, Q)

Gracheva (RUS) - Sorribes Tormo (ESP, n°7)



Bondar (HUN) - Parrizas Diaz (ESP)

Bogdan (ROU, Q) - Kudermetova (RUS, n°3)

Teichmann (SUI, n°5) - Grabher (AUT, Q)

Rus (PBS) - Cirstea (ROU, n°2)



1er tour

Peterson (SUE) bat Mertens (BEL, n°1) : 7-5, 4-1 abandon

Linette (POL) - Putintseva (KAZ)

Tsurenko (UKR, Q) - Schmiedlova (SLQ)

Tomljanovic (AUS, n°6) bat Fourlis (AUS, LL) : 6-1, 6-3



Kalinina (UKR, n°4) - Martic (CRO)

Potapova (RUS, Q) bat Bartunkova (RTC, WC) : 6-1, 6-4

Gracheva (RUS) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 7-5

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Q.Wang (CHN, Q) : 6-3, 6-2



Bondar (HUN) bat Martincova (RTC, n°8) : 6-4, 7-5

Parrizas Diaz (ESP) bat Trevisan (ITA) : 7-6 (6), 7-5

Bogdan (ROU, Q) bat Konjuh (CRO) : 6-4, 6-3

Kudermetova (RUS, n°3) bat Melnikova (RUS, Q) : 6-2, 6-0



Teichmann (SUI, n°5) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-7 (2), 6-3

Grabher (AUT, Q) bat Ozgen (TUR, WC) : 7-5, 6-2

Rus (PBS) bat Oz (TUR, WC) : 6-3, 6-1

Cirstea (ROU, n°2) bat Rakhimova (RUS, LL) : 6-4, 6-1