WTA - Indian Wells : Sakkari déroule

Kudermetova chanceuse

INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

3eme tour

Pour la deuxième fois de sa carrière, après 2018, Maria Sakkari disputera les huitièmes de finale à Indian Wells. La tête de série n°6 a fait respecter son rang en éliminant sèchement la n°27, Petra Kvitova., au moment où Sakkari servait pour le gain du match à 5-3. Mais cette inquiétude a eu le donc de la réveiller, puisqu'elle a remporté le jeu, et donc le set, puis a enchaîné six jeux de suite en ne perdant que quatre points sur son service. Elle aura un huitième de finale a priori à sa portée, contre la qualifiée australienne Daria Saville (409eme), qui a créé la surprise en éliminant la tête de série n°20 Elise Mertens : 6-3, 4-6, 6-3 en 2h54 dans un match marqué par douze breaks.Dans l'autre quart de tableau jouant ce lundi, la Russe Veronika Kudermetova (n°21) a été la première à se qualifier pour les huitièmes de finale, en bénéficiant de l'abandon de Marie Bouzkova. La Tchèque avait perdu le premier set 6-4 mais menait 2-0 dans le deuxième, en ayant remporté 10 des 11 derniers points. Cependant, sa cheville lui faisait trop mal et elle a préféré jeter l'éponge.bat Kalinskaya (RUS, LL) : 5-7, 6-1, 6-0bat Gauff (USA, n°16) : 6-3, 6-4bat Raducanu (GBR, n°11) : 6-7 (3), 6-4, 7-5bat Kovinic (MNO) : 6-4, 7-6 (4)bat Tauson (DAN, n°29) : 6-7 (3), 6-2, 6-1bat Kasatkina (RUS, n°23) : 6-2, 6-1bat Kanepi (EST) : 7-6 (4), 6-3bat Riske (USA) : 7-6 (4), 6-1Badosa (ESP, n°5) - Sorribes Tormo (ESP, n°32)Fernandez (CAN, n°18) - Rogers (USA)bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-4, 2-0 abandonVondrousova (RTC, n°30) - Kontaveit (EST, n°4)bat Kvitova (RTC, n°27) : 6-3, 6-0bat Mertens (BEL, n°20) : 6-3, 4-6, 6-3Azarenka (BIE, n°13) - Rybakina (KAZ, n°17)Golubic (SUI, n°31) - Paolini (ITA)