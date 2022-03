WTA - Indian Wells : Sakkari dans le dernier carré

Third time's a charm ☘️



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Demi-finales

Quarts de finale



A la recherche d'une première victoire dans un grand tournoi, elle qui n'a remporté "que" le tournoi de Rabat en 2019, Maria Sakkari se rapproche du Graal ! La Grecque, tête de série n°6, jouera en effet les demi-finales à Indian Wells, après son succès sur Elena Rybakina. Elle s'est imposée 7-5, 6-4 en 1h39 contre la n°20 mondiale. Le début de rencontre a pourtant été délicat pour la native d'Athènes, qui est apparue un peu lente sur le court et s'est rapidement retrouvée menée 4-1. Mais la Kazakhe n'a pas réussi à confirmer son excellent début de match. Elle a commencé à multiplier les fautes directes et à servir moins de premières balles,Dans le deuxième set, Maria Sakkari a encore eu un peu de mal a début, et a dû défendre quatre balles de break sur son premier jeu de service. Elle y est parvenue, et sur sa lancée, a breaké Rybakina pour mener 3-1. La Kazakhe n'a ensuite pas eu la moindre occasion de débreak, et a même dû sauver deux balles de 4-1, et la Grecque l'a finalement emporté sur sa troisième balle de match. Elle jouera une place en finale contre la tenante du titre espagnole Paula Badosa ou la Russe Veronika Kudermetova, qui s'affrontent dans la foulée.Halep (ROU, n°24) - Swiatek (POL, n°3)Badosa (ESP, n°5) ou Kudermetova (RUS, n°21) - Sakkari (GRE, n°6)bat Martic (CRO) : 6-1, 6-1bat Keys (USA, n°25) : 6-1, 6-0Badosa (ESP, n°5) - Kudermetova (RUS, n°21)bat Rybakina (KAZ, n°17) : 7-5, 6-4