WTA - Indian Wells : Sabalenka rate l'occasion

INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

2eme tour

Cornet (FRA, n°33)

Garcia (FRA)

Aryna Sabalenka n'y arrive décidément pas en ce début de saison. Alors qu'elle était la joueuse la mieux classée du tableau d'Indian Wells suite aux forfaits d'Ashleigh Barty et Barbora Krejcikova,Sabalenka est retombée dans ses travers au service, avec 10 doubles-fautes au compteur et quatre breaks concédés. Après un premier set facile et un deuxième raté, elle a craqué au moment de servir pour revenir à 4-4. Iga Swiatek est donc désormais la joueuse la mieux classée du tableau. Deux autres têtes de série sont en revanche passées facilement lors de ce début journée : Elise Mertens (n°20) qui n'a laissé que trois jeux à Marta Kostyuk, et Marketa Vondrousova qui n'en a laissé que quatre à Magdalena Frech. Une autre Tchèque verra la troisième tour, en la personne de Petra Kvitova (n°27), qui a dû batailler pendant 2h32 pour se défaire d'Aliaksandra Sasnovich : 6-7, 6-4, 6-4, malgré 12 doubles-fautes. L'ancienne gagnante de Wimbledon a manqué deux balles de premier set, avant de le perdre 7-4 au tie-break, puis a remporté les deux autres manches grâce à des breaks en début de sets.bat: 6-4, 0-6, 6-2bat Tomljanovic (AUS) : 6-4, 7-5bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 4-6, 6-2bat Liu (USA, WC) : 6-1, 7-6 (4)bat: 6-1, 3-6, 6-1bat Zidansek (SLO, n°19) : 7-5, 7-6 (6)bat Li (USA) : 4-6, 6-4, 6-3bat Ka.Pliskova (RTC, n°7) : 2-6, 7-5, 6-4bat Kalinina (UKR) : 5-7, 6-0, 6-1bat Haddad Maia (BRE) : 6-4, 6-3bat Volynets (USA, WC) : 6-4, 4-6, 7-5bat Zheng (CHN) : 6-2, 5-7, 6-4bat Svitolina (UKR, n°12) : 2-6, 6-3, 6-3bat Bencic (SUI, n°22) : 6-4, 6-3bat Doi (JAP) : 6-4, 3-6, 6-1bat Muguruza (ESP, n°8) : 0-6, 6-3, 6-1Badosa (ESP, n°5) - Martincova (RTC)Juvan (SLO, Q) - Sorribes Tormo (ESP, n°32)Fernandez (CAN, n°18) - Anisimova (USA)Rogers (USA) - Ostapenko (LET, n°10)Pegula (USA, n°14) - Bouzkova (RTC, Q)Osaka (JAP) - Kudermetova (RUS, n°21)bat Frech (POL, LL) : 6-1, 6-3Kucova (SLQ) - Kontaveit (EST, n°4)Sakkari (GRE, n°6) - Siniakova (RTC)bat Sasnovich (BIE) : 6-7 (4), 6-4, 6-4bat Kostyuk (UKR) : 6-2, 6-1Saville (AUS, Q) - Jabeur (TUN, n°9)Azarenka (BIE, n°13) - Sharma (AUS, LL)Van Uytvanck (BEL) - Rybakina (KAZ, n°17)Golubic (SUI, n°31) - Putintseva (KAZ)bat Sabalenka (BIE, n°2) : 2-6, 6-3, 6-3