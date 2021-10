WTA - Indian Wells : Sabalenka, positive au covid, déclare forfait

Elle aurait dû être la tête de série n°1 du tournoi d’Indian Wells suite au forfait de la n°1 mondiale Ashleigh Barty. Mais Aryna Sabalenka ne disputera pas le tournoi californien non plus. La n°2 mondiale est contrainte de déclarer forfait, après avoir été testée positive au coronavirus. « J’ai débuté ma quarantaine et j’y resterai tant que les médecins et les autorités sanitaires me diront de le faire. Jusque-là, tout va bien mais je suis vraiment triste de ne pas être en mesure de jouer cette année », écrit la joueuse biélorusse de 23 ans sur sa page Instagram. Après Ashley Barty, Sofia Kenin, Naomi Osaka ou encore Serena Williams, c’est donc une autre joueuse de renom qui sera absente à Indian Wells, le premier tournoi à avoir été annulé l’an passé en raison de la pandémie de coronavirus, et qui avait été décalé pour cette même raison de mars à octobre cette année. Le statut de tête de série n°1 reviendra donc à la n°3 mondiale Karolina Pliskova.

Rendez-vous au Masters de Guadalajara ?

Victorieuse des tournois d’Abu Dhabi et Madrid cette année, et également finaliste à Stuttgart, Aryna Sabalenka vit la plus belle saison de sa carrière, et elle a surtout franchi un cap en Grand Chelem en dépassant enfin le stade des huitièmes de finale. Elle reste en effet sur deux demi-finales à Wimbledon et à l’US Open, où elle s’est inclinée contre Karolina Pliskova puis Leylah Fernandez. La Biélorusse espérait briller du côté d’Indian Wells, considéré un peu comme le cinquième Grand Chelem, un tournoi où elle avait été battue en seizièmes de finale en 2018 et en huitièmes en 2019. Si tout va bien, on la reverra en compétition lors du Masters de Guadalajara (la ville mexicaine organise la compétition cette année à la place de Shenzhen, en Chine) du 10 au 17 novembre, pour lequel elle est d’ores et déjà qualifiée en tant que deuxième meilleure joueuse sur l’année civile.