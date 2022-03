WTA - Indian Wells : Raducanu n'arrive toujours pas à enchaîner

Début d'année 2022 toujours aussi compliqué pour Emma Raducanu. Victorieuse lors de l'US Open 2021, la Britannique a depuis beaucoup de mal à enchaîner les bonnes performances, elle qui restait sur un abandon à Guadalajara. Si elle avait sorti Caroline Garcia pour son entrée en lice (6-1, 3-6, 6-1), la 13eme mondiale a renoué avec la défaite ce dimanche contre Petra Martic (6-7, 6-4, 7-5). Après le gain de la première manche, la joueuse de 19 ans n'a pas réussi à tenir la distance et a vu son adversaire renverser la situation et ainsi se qualifier en trois sets et 2h49 de jeu pour les 8emes de finale à Indian Wells. Après plusieurs pépins physiques, Raducanu semble cependant sur la bonne voie et tentera d'enfin lancer sa saison dans quelques jours à Miami. L'autre rencontre déjà terminée ce dimanche a vu Liudmila Samsonova dominer Danka Kovinic en deux manches (6-4, 7-6) et affrontera donc la Croate au prochain tour.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Tenante du titre : Paula Badosa (ESP)



3eme tour

Kalinskaya (RUS, LL) - Cirstea (ROU, n°26)

Halep (ROU, n°24) - Gauff (USA, n°16)

Martic (CRO) bat Raducanu (GBR, n°11) : 6-7 (3), 6-4, 7-5

Samsonova (RUS, n°28) bat Kovinic (MNO) : 6-4, 7-6 (4)



Swiatek (POL, n°3) - Tauson (DAN, n°29)

Kasatkina (RUS, n°23) - Kerber (ALL, n°15)

Dart (GBR, Q) - Kanepi (EST)

Keys (USA, n°25) - Riske (USA)



Badosa (ESP, n°5) - Sorribes Tormo (ESP, n°32)

Fernandez (CAN, n°18) - Rogers (USA)

Bouzkova (RTC, Q) - Kudermetova (RUS, n°21)

Vondrousova (RTC, n°30) - Kontaveit (EST, n°4)



Sakkari (GRE, n°6) - Kvitova (RTC, n°27)

Mertens (BEL, n°20) - Saville (AUS, Q)

Azarenka (BIE, n°13) - Rybakina (KAZ, n°17)

Golubic (SUI, n°31) - Paolini (ITA)