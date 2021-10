WTA - Indian Wells : Pegula élimine facilement Svitolina

Elina Svitolina n’y était pas ! Tête de série numéro 4 du tournoi WTA d’Indian Wells, l’Ukrainienne s’est lourdement inclinée face à Jessica Pegula. L’Américaine, 19eme dans la hiérarchie de l’étape californienne, a immédiatement pris l’ascendant sur son adversaire, remportant avec autorité les cinq premiers jeux. Si Elina Svitolina a pu relever la tête et remporter un jeu de service, elle n’est pas parvenue à inverser la tendance, Jessica Pegula remportant la première manche à sa première balle de set. La 24eme mondiale a continué sur sa lancée avec le break d’entrée dans la deuxième manche avant de manquer l’occasion de corser l’addition dans le quatrième jeu. Un double break qui est finalement arrivé de haute lutte et c’est à nouveau sur l’engagement d’Elina Svitolina que Jessica Pegula a mis un terme à la rencontre (6-1, 6-1 en 1h08’).



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Huitièmes de finale

Haddad Maia (BRE, LL) - Kontaveit (EST, n°18)

Jabeur (TUN, n°12) - Kalinskaya (RUS, Q)

Krejcikova (RTC, n°3) - Badosa (ESP, n°21)

Kerber (ALL, n°10) - Tomljanovic (AUS)



Azarenka (BIE, n°27) - Sasnovich (BIE)

Pegula (USA, n°19) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-1, 6-1

Rogers (USA) - Fernandez (CAN, n°23)

Ostapenko (LET, n°24) - Swiatek (POL, n°2)