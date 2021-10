WTA - Indian Wells : Le titre pour Badosa au bout d'un long combat

Après Belgrade en mai dernier, Paula Badosa a sans aucun doute écrit la plus belle page de sa jeune carrière à Indian Wells. Opposée pour sa première finale en WTA 1000 à Victoria Azarenka, qui avait l’occasion de devenir la joueuse la plus titrée sur les courts californiens, l’Espagnole a su faire fi de ses émotions pour frapper un grand coup dans cette fin de saison. L’entame de la première manche a vu les deux joueuses être en difficulté au service. Mais tant Victoria Azarenka que Paula Badosa ont échoué à convertir leurs nombreuses balles de break. Mais, dans le si souvent précieux septième jeu, l’Espagnole a trouvé la faille… pour mieux concéder à son tour son service dès le jeu suivant. Un scenario qui s’est répété dans les onzième et douzième jeux, envoyant les deux joueuses au tiebreak. Après avoir remporté les quatre premiers points, Paula Badosa devait se penser à l’abri mais Victoria Azarenka a su effacer son retard… avant de céder la manche au bout d’1h20’ d’échanges. L’entame du deuxième set a alors vu un changement total de physionomie. Parvenant à mieux faire bouger son adversaire, la Biélorusse a mis en grande difficulté la 27eme mondiale qui a concédé deux fois son service pour se retrouver menée trois jeux à rien. Paula Badosa a alors réagi en effaçant un premier break de retard mais sans toutefois parvenir à aller plus loin.

Badosa n’a pas craqué, Azarenka aura des regrets

Prenant ensuite une nouvelle fois le service de son adversaire, la 32eme mondiale a pu gérer pour revenir à une manche partout en seulement 33 minutes. Un renversement de situation auquel Paula Badosa a répondu avec le break dès la première mise en jeu de Victoria Azarenka dans la dernière manche. Toutefois, la tête de série numéro 27 du tournoi a relevé la tête pour revenir à deux jeux partout avant de manquer une balle de break dans la foulée. La Biélorusse a pu aller chercher ce break dans le neuvième jeu pour servir pour le match mais la 32eme mondiale a vacillé. Alors qu’elle était à deux points du match, Victoria Azarenka a concédé les quatre points suivants, permettant à l’Espagnole de revenir à cinq jeux partout. Une finale qui s’est décidée au jeu décisif. Comme lors de celui de la première manche, Paula Badosa a démarré tambour battant, remportant les trois premiers points. Mais, cette fois, la tête de série numéro 21 n’a pas laissé l’opportunité à Victoria Azarenka de revenir. Au bout d’un véritable bras de fer, Paula Badosa remporte son deuxième titre en carrière (7-6, 2-6, 7-6 en 3h04’). Un titre qui la met en position de s’inviter parmi les huit qualifiées pour le Masters de Guadalajara. La Biélorusse, quant à elle, pourra avoir bien des regrets.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Finale

Badosa (ESP, n°21) bat Azarenka (BIE, n°27) : 7-6 (5), 2-6, 7-5 (2)



Demi-finales

Badosa (ESP, n°21) bat Jabeur (TUN, n°12) : 6-3, 6-3

Azarenka (BIE, n°27) bat Ostapenko (LET, n°24) : 3-6, 6-3, 7-5