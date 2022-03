WTA - Indian Wells : Le tableau

C'est parti pour le premier WTA 1000 de la saison, du côté d'Indian Wells ! Pour la première fois depuis 2019, le tournoi se déroule à sa date habituelle, lors de la première quinzaine de mars, après son annulation en 2020 et son report à l'automne en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. L'Espagnole Paula Badosa, victorieuse du tournoi il y a quelques mois, défendra son titre et sera tête de série n°5. La seule joueuse absente du tableau n'est autre que la n°1 mondiale Ashleigh Barty, qui guérit une blessure après son triomphe à l'Open d'Australie. Les deux premières têtes de série sont donc Barbora Krejcikova et Aryna Sabalenka, qui ont l'occasion de faire le plein de points et se rapprocher de la patronne du circuit. A noter le retour à la compétition de Karolina Pliskova (n°7), absente depuis le début de saison en raison d'une blessure à un bras. Si la logique est respectée, les quarts de finale auront pour affiches : Krejcikova - Pliskova, Swiatek - Muguruza, Badosa - Kontaveit et Sakkari - Sabalenka.

Un choc Osaka - Stephens au premier tour

Mais la hiérarchie pourrait être bousculée, pourquoi pas par Naomi Osaka, qui n'est pas tête de série et sera opposée dès le premier tour à une autre ancienne gagnante en Grand Chelem, Sloane Stephens. Côté français, elle sont quatre à entrer directement dans le tableau principal. Dans le haut du tableau, Caroline Garcia sera opposée à Dayana Yastresmaka, qui comme elle a brillé au tournoi de Lyon, avant un possible deuxième tour contre Emma Raducanu, Clara Burel affrontera également une Ukrainienne, Anhelina Kalinina, avant un possible deuxième tour contre Iga Swiatek, alors qu'Alizé Cornet défiera la Croate Ana Konjuh, avant un possible deuxième tour contre l'Ukrainienne Elina Svitolina. Dans le bas du tableau, Océane Dodin commencera contre une qualifiée, avant de défier en cas de victoire Sara Sorribes Tormo.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Tenante du titre : Paula Badosa (ESP)



1er tour

Krejcikova (RTC, n°1) - Bye

Q - Peterson (SUE)

Tomljanovic (AUS) - Baptiste (USA, WC)

Cirstea (ROU, n°26) - Bye



Halep (ROU, n°24) - Bye

Alexandrova (RUS) - Kalieva (USA, WC)

Liu (USA, WC) - Q

Gauff (USA, n°16) - Bye



Raducanu (GBR, n°11) - Bye

Yastremska (UKR, WC) - Garcia (FRA)

Bondar (HON) - Martic (CRO)

Zidansek (SLO, n°19) - Bye



Samsonova (RUS, n°28) - Bye

Li (USA) - Brengle (USA)

Kovinic (MNO) - Teichmann (SUI)

Ka.Pliskova (RTC, n°) - Bye



Swiatek (POL, n°3) - Bye

Burel (FRA) - Kalinina (UKR)

Haddad Maia (BRE) - Kenin (USA, WC)

Tauson (DAN, n°29) - Bye



Kasatkina (RUS, n°23) - Bye

Volynets (USA, WC) - Rus (PBS)

Zheng (CHN) - Zvonareva (RUS)

Kerber (ALL, n°15) - Bye



Svitolina (UKR, n°12) - Bye

Konjuh (CRO) - Cornet (FRA)

Montgomery (USA, WC) - Kanepi (EST)

Bencic (SUI, n°22) - Bye



Keys (USA, n°25) - Bye

Potapova (RUS) - Doi (JAP)

Riske (USA) - Q

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Badosa (ESP, n°5) - Bye

Q - Martincova (RTC)

Dodin (FRA) - Q

Sorribes Tormo (ESP, n°32) - Bye



Fernandez (CAN, n°18) - Bye

Anisimova (USA) - Navarro (USA, WC)

Parrizas Diaz (ESP) - Rogers (USA)

Ostapenko (LET, n°10) - Bye



Pegula (USA, n°14) - Bye

Q - Q

Stephens (USA) - Osaka (JAP)

Kudermetova (RUS, n°21) - Bye



Vondrousova (RTC, n°30) - Bye

Q - Sherif (EGY)

Kucova (SLQ) - Ruse (ROU)

Kontaveit (EST, n°4) - Bye



Sakkari (GRE, n°6) - Bye

Siniakova (RTC) - Begu (ROU)

Osorio (COL) - Sasnovich (BIE)

Kvitova (RTC, n°27) - Bye



Mertens (BEL, n°20) - Bye

Kostyuk (UKR) - Zanevska (BEL)

Q - Zhang (CHN)

Jabeur (TUN, n°9) - Bye



Azarenka (BIE, n°13) - Bye

Linette (POL) - Petkovic (ALL)

Van Uytvanck (BEL) - Q

Rybakina (KAZ, n°17) - Bye



Golubic (SUI, n°31) - Bye

Q - Putintseva (KAZ)

Q - Paolini (ITA)

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye