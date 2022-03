Simon Halep a joué un vilain tour à Cori Gauff. Dans l'un des chocs du troisième tour, la Roumaine, ex-numéro 1 mondiale aujourd'hui 26eme au classement, a créé l'exploit face à la jeune pépite américaine de 18 ans, 17eme mondiale et tête de série numéro 16. Halep, qui sera opposée dans un haut de tableau totalement ouvert suite au forfait de Barbora Krejcikova avant le début du tournoi à sa compatriote Sorana Cirstea, a nettement dominé (6-3, 6-4) l'Américaine qui avait atteint les quarts de finale à Doha le mois dernier. Un des autres huitièmes de finale au programme mettra aux prises Iga Swiatek à Angelique Kerber. L'Allemande, toujours en grande forme en dépit de ses 34 ans, n'a fait qu'une bouchée dimanche (6-2, 6-1) de la Russe Daria Kasatkina, 28eme au classement. La Polonaise, numéro 4 mondiale, a elle aussi déroulé contre Clara Tauson (6-7, 6-2, 6-1). Mais pas immédiatement. Avant de ne plus laisser respirer la Danoise, Swiatek avait en effet laissé traîner un set en route, le premier, perdu au jeu décisif (7-4) contre la 40eme mondiale.

Raducanu n'arrive toujours pas à enchaîner

Début d'année 2022 toujours aussi compliqué pour Emma Raducanu. Victorieuse lors de l'US Open 2021, la Britannique a depuis beaucoup de mal à enchaîner les bonnes performances, elle qui restait sur un abandon à Guadalajara. Si elle avait sorti Caroline Garcia pour son entrée en lice (6-1, 3-6, 6-1), la 13eme mondiale a renoué avec la défaite ce dimanche contre Petra Martic (6-7, 6-4, 7-5). Après le gain de la première manche, la joueuse de 19 ans n'a pas réussi à tenir la distance et a vu son adversaire renverser la situation et ainsi se qualifier en trois sets et 2h49 de jeu pour les 8emes de finale à Indian Wells. Après plusieurs pépins physiques, Raducanu semble cependant sur la bonne voie et tentera d'enfin lancer sa saison dans quelques jours à Miami. L'autre rencontre déjà terminée ce dimanche a vu Liudmila Samsonova dominer Danka Kovinic en deux manches (6-4, 7-6) et affrontera donc la Croate au prochain tour.



Avec G.M



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Tenante du titre : Paula Badosa (ESP)



3eme tour

Cirstea (ROU, n°26) bat Kalinskaya (RUS, LL) : 5-7, 6-1, 6-0

Halep (ROU, n°24) bat Gauff (USA, n°16) : 6-3, 6-4

Martic (CRO) bat Raducanu (GBR, n°11) : 6-7 (3), 6-4, 7-5

Samsonova (RUS, n°28) bat Kovinic (MNO) : 6-4, 7-6 (4)



Swiatek (POL, n°3) bat Tauson (DAN, n°29) : 6-7 (3), 6-2, 6-1

Kerber (ALL, n°15) bat Kasatkina (RUS, n°23) : 6-2, 6-1

Dart (GBR, Q) bat Kanepi (EST) : 7-6 (4), 6-3

Keys (USA, n°25) bat Riske (USA) : 7-6 (4), 6-1



Badosa (ESP, n°5) - Sorribes Tormo (ESP, n°32)

Fernandez (CAN, n°18) - Rogers (USA)

Bouzkova (RTC, Q) - Kudermetova (RUS, n°21)

Vondrousova (RTC, n°30) - Kontaveit (EST, n°4)



Sakkari (GRE, n°6) - Kvitova (RTC, n°27)

Mertens (BEL, n°20) - Saville (AUS, Q)

Azarenka (BIE, n°13) - Rybakina (KAZ, n°17)

Golubic (SUI, n°31) - Paolini (ITA)