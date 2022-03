WTA - Indian Wells : Halep et Swiatek expéditives

INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Demi-finales

Quarts de finale



8emes de finale

3eme tour

La première demi-finale opposera deux joueuses en pleine forme.lors de rencontres qui n'ont jamais décollé et ont vu la vainqueur administrer à chaque fois une déculottée à la joueuse d'en face. Swiatek, quatrième au classement, a réglé son compte en moins d'une heure à une Keys balayée du premier au dernier point. Comme un symbole de ce quart à sens unique :aujourd'hui 29eme au classement, incapable de marquer le moindre jeu dans la seconde manche. Halep a passé encore moins de temps sur le court (55 minutes, contre 57 pour Swiatek) face à Martic.Cette dernière aurait même pu elle aussi subir un 6-0 dans la deuxième manche si elle n'avait pas réagi dans le quatrième jeu du set, alors qu'Halep menait déjà 3-0. Elle n'a toutefois plus marqué de jeu par la suite. Le choc entre les deux "TGV" de ces quarts de finale s'annonce explosif.Halep (ROU, n°24) - Swiatek (POL, n°3)Badosa (ESP, n°5) ou Kudermetova (RUS, n°21) - Sakkari (GRE, n°6) ou Rybakina (KAZ, n°17)bat Martic (CRO) : 6-1, 6-1bat Keys (USA, n°25) : 6-1, 6-0Badosa (ESP, n°5) - Kudermetova (RUS, n°21)Sakkari (GRE, n°6) - Rybakina (KAZ, n°17)bat Cirstea (ROU, n°26) : 6-1, 6-4bat Samsonova (RUS, n°28) : 7-6 (6), 6-4bat Kerber (ALL, n°15) : 4-6, 6-2, 6-3bat Dart (GBR, Q) : 6-1, 6-4bat Fernandez (CAN, n°18) : 6-4, 6-4bat Vondrousova (RTC, n°30) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5bat Saville (AUS, Q) : 4-1 abandonbat Golubic (SUI, n°31) : 7-6 (5), 6-2bat Kalinskaya (RUS, LL) : 5-7, 6-1, 6-0bat Gauff (USA, n°16) : 6-3, 6-4bat Raducanu (GBR, n°11) : 6-7 (3), 6-4, 7-5bat Kovinic (MNO) : 6-4, 7-6 (4)bat Tauson (DAN, n°29) : 6-7 (3), 6-2, 6-1bat Kasatkina (RUS, n°23) : 6-2, 6-1bat Kanepi (EST) : 7-6 (4), 6-3bat Riske (USA) : 7-6 (4), 6-1bat Sorribes Tormo (ESP, n°32) : 7-6 (4), 6-1bat Rogers (USA) : 6-1, 3-6, 6-3bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-4, 2-0 abandonbat Kontaveit (EST, n°4) : 3-6, 7-5, 7-6 (5)bat Kvitova (RTC, n°27) : 6-3, 6-0bat Mertens (BEL, n°20) : 6-3, 4-6, 6-3bat Azarenka (BIE, n°13) : 6-3, 6-4bat Paolini (ITA) : 7-5, 1-6, 7-6 (4)