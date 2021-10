Il y a un an, presque jour pour jour, elle remportait le tournoi de Roland-Garros juniors. Ce jeudi, Elsa Jacquemot (18 ans) disputait son deuxième match de la saison sur le circuit principal (après le premier tour de Roland-Garros), au premier tour du tournoi d'Indian Wells, dont les organisateurs lui ont octroyé une invitation. Et la 374eme mondiale a logiquement été battue par la 75eme, Dayana Yastremska. L'Ukrainienne de 21 ans, qui avait manqué les six premiers mois de la saison en raison d'un contrôle positif à un produit interdit, s'est imposée 6-2, 6-4 en 1h37, malgré ses 8 doubles-fautes. Yastremska a signé un début de match canon en menant 5-0 (même si les jeux étaient serrés). Elle a lâché l'un de ses services d'avance mais est parvenue à conclure sur sa troisième balle de set. Dans le deuxième, c'est la Française qui a breaké en premier et a mené 3-1, mais l'Ukrainienne a enchaîné trois jeux (3-4), avant de réussir le break décisif à 4-4 pour l'emporter. La deuxième manche aura été intéressante pour Elsa Jacquemot, qui va pouvoir s'en servir pour la suite, notamment si elle parvient à grimper au classement la saison prochaine pour disputer d'autres tournois WTA.

Garcia respire !

Enfin une victoire pour Caroline Garcia ! Incapable de gagner depuis son premier tour de l'US Open le 30 août et battue d'entrée à Ostrava et à Chicago, la Lyonnaise a retrouvé le goût du succès, face à la qualifiée belge Kirsten Flipkens. La 59eme mondiale a battu le 132eme sur le score de 5-7, 6-4, 6-0, en souffrant pendant une heure, avant de dérouler. Elle est passée par toutes les émotions dans le premier set, en se retrouvant menée 4-1, puis en revenant à 4-4, avant de céder à nouveau son service à 6-5, sur un jeu blanc. Garcia a ensuite été la première à breaker, à 2-2, mais elle a perdu son service dans la foulée et la Belge est revenue à 3-3. A 3-4, la Française a décidé d'appuyer sur l'accélérateur, et elle a fait très mal à son adversaire. Elle a tout simplement remporté les neuf derniers jeux de la rencontre, finissant sur un 6-0 ! La voici donc au deuxième tour, où elle aura fort à faire, face à la tête de série n°15 Coco Gauff. Alizé Cornet s'était quant à elle qualifiée mercredi, ce qui fait donc 50% de réussite pour les Bleues. Pas si mal par les temps qui courent.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Premier tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Bye

Zheng (CHN, SR) - Frech (POL, Q)

Sherif (EGY) - Kovinic (MNE)

Podoroska (ARG, n°29) - Bye



Kontaveit (EST, n°18) - Bye

Trevisan (ITA, Q) - Bouzkova (RTC)

Liang (TAI, Q) - Riske (USA)

Andreescu (CAN, n°16) - Bye



Jabeur (TUN, n°12) - Bye

Sevastova (LET) bat Hercog (SLO) : 3-6, 6-2, 6-0

Davis (USA), Parrizas Diaz (ESP)

Collins (USA, n°22) - Bye



Sorribes Tormo (ESP, n°28) - Bye

Liu (USA, WC) - Kalinskaya (RUS, Q)

Vondrousova (RTC) - Golubic (SUI)

Sakkari (GRE, n°6) - Bye



Krejcikova (RTC, n°3) - Bye

Hibino (JAP) - Diyas (KAZ, Q)

Anisimova (USA) - Scott (USA, WC)

Giorgi (ITA, n°30) - Bye



Badosa (ESP, n°21) - Bye

Yastremska (UKR) bat Jacquemot (FRA, WC) : 6-2, 6-4

Garcia (FRA) bat Flipkens (BEL, Q) : 5-7, 6-4, 6-0

Gauff (USA, n°15) - Bye



Kerber (ALL, n°10) - Bye

Siniakova (RTC) - Clijsters (BEL, WC)

Vekic (CRO) - Sharma (AUS, Q)

Kasatkina (RUS, n°20) - Bye



Zidansek (SLO, n°26) - Bye

Konjuh (CRO) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 6-2

Tomljanovic (AUS) - Arconada (AUS, Q)

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Rus (PBS) bat Parks (USA, Q) : 6-0, 6-1

Linette (POL) bat Peterson (SUE) : 3-6, 6-3, 6-2

Azarenka (BIE, n°27) - Bye



Raducanu (GBR, n°17, WC) - Bye

Sasnovich (BIE) bat Osorio Serrano (COL) : 6-0, 6-4

Kostyuk (UKR) bat Zhang (CHN) : 6-3, 1-6, 6-2

Halep (ROU, n°11) - Bye



Mertens (BEL, n°14) - Bye

Paolini (ITA, LL) bat Hontama (JAP, Q) : 6-0, 3-6, 6-2

Stephens (USA) bat Watson (GBR) : 6-7 (5), 7-5, 6-1

Pegula (USA, n°19) - Bye



Cirstea (ROU, n°32) - Bye

Doi (JAP) bat Li (USA) : 6-2, 5-7, 7-5

Martincova (RTC) bat Krueger (USA, WC) : 6-2, 7-6 (1)

Svitolina (UKR, n°4) - Bye



Bencic (SUI, n°8) - Bye

Rogers (USA) bat Kalinina (UKR) : 7-6 (2), 6-2

Begu (ROU) bat Ferro (FRA) : 6-2, 7-6 (2)

Teichmann (SUI, n°31) - Bye



Fernandez (CAN, n°23) - Bye

Cornet (FRA) bat Ruse (ROU, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Keys (USA) bat Kanepi (EST) : 6-0, 7-5

Pavlyuchenkova (RUS, n°9) - Bye



Rybakina (KAZ, n°13) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Petkovic (ALL) : 7-6 (2), 6-1

Hsieh (TPE) bat Brengle (USA) : 6-1, 7-6 (4)

Ostapenko (LET, n°24) - Bye



Kudermetova (RUS, n°25) - Bye

Samsonova (RUS) bat Kozlova (UKR, Q) : 6-4, 7-6 (6)

Martic (CRO) bat Volynets (USA, WC) : 6-4, 6-4

Swiatek (POL, n°2) - Bye