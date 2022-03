Caroline Garcia a réussi ses débuts, mais cela n'a pas été simple pour la Lyonnaise, poussée dans ses retranchements (6-4, 6-7, 7-5) par Dayana Yastresmka. Entre la demi-finaliste du tournoi de Lyon la semaine dernière (Garcia) et la finaliste malheureuse et en larmes après sa défaite (Yastresmka), le début de rencontre augurait pourtant d'un premier match relativement tranquille pour la Française, qui n'avait pas vraiment souffert pour prendre les devants dans la partie, avant ensuite de mener 2-0 puis 3-1 après avoir breaké l'Ukrainienne d'entrée. Cette dernière, 103eme au classement, a remporté cette deuxième manche au jeu décisif (10-8), non sans avoir écarté deux balles de match. Elle a ensuite été tout près de la gagne, dans le dernier set, lorsqu'elle s'est retrouvée à 4-2 en sa faveur, avec un break d'avance. Dos au mur, Garcia a alors trouvé la force d'inverser complètement la situation et d'ainsi éviter une nouvelle désillusion, après sa sortie d'entrée à l'Open d'Australie. Emma Raducanu, lauréate inattendue du dernier US Open, attend maintenant la 66eme mondiale. Clara Burel et Harmony Tan n'accompagneront pas leur compatriote. La première n'a pas pesé lourd contre une autre Ukrainienne Anhelina Kalinina, qui n'a laissé que cinq jeux (6-3, 6-2) à la Bretonne. La seconde, finalement opposée à la Russe Anna Kalinskaya (elle devait à l'origine affronter la Suédoise Peterson), a abandonné au début du deuxième set (6-2, 1-0) après avoir regardé défiler les jeux face à la 90eme mondiale (Tan est 91eme) dans la première manche. Elle manque donc l'occasion de rejoindre au deuxième tour Alizé Cornet, promue tête de série et replacée tout en haut du tableau suite au forfait de Barbora Krejcikova.

Martic, Kanepi et Riske démarrent bien

Le duel 100% américain a tourné en faveur d’Alison Riske. Pour son entrée en lice dans le tournoi WTA d’Indian Wells, la 53eme mondiale a pris le meilleur en deux manches sur Caty McNally, issue des qualifications. Si la première manche a été à sens unique, Alison Riske a dû faire face à plus de résistance dans la deuxième. Grâce à ce succès (6-0, 6-3 en 1h23’), l’Américaine valide son billet pour le deuxième tour, avec la tête de série numéro 8 Garbiñe Muguruza qui sera sa prochaine adversaire. Les deux autres Américaines engagées dans le début de journée n’ont pas eu la même réussite. Bénéficiaire d’une invitation, Robin Montgomery a chuté en deux sets secs face à Kaia Kanepi (6-3, 6-3 en 1h12’). L’Estonienne, 63eme mondiale, rejoint ainsi Belinda Bencic, tête de série numéro 22, au deuxième tour. Elvina Kalieva, quant à elle, a un temps cru pouvoir venir à bout d’Ekaterina Alexandrova. La Russe, pour son cinquième tournoi de la saison, a concédé le premier set avant de serrer le jeu pour aisément recoller. C’est au jeu décisif que la 52eme mondiale a fait la décision (4-6, 6-2, 7-6 en 2h23’) pour défier Simona Halep, tête de série numéro 24, au tour suivant. Petra Martic, pour sa part, n’a eu besoin que de deux manches pour venir à bout de la Hongroise Anna Bondar (7-5, 6-2 en 1h56’), avec la tête de série numéro 19 Tamara Zidansek qui sera sur son chemin.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Tenante du titre : Paula Badosa (ESP)



1er tour

Cornet (FRA, n°33) - Bye

Kalinskaya (RUS, LL) bat Tan (FRA, Q) : 6-2, 1-0

Tomljanovic (AUS) - Baptiste (USA, WC)

Cirstea (ROU, n°26) - Bye



Halep (ROU, n°24) - Bye

Alexandrova (RUS) bat Kalieva (USA, WC) : 4-6, 6-2, 7-6 (7)

Liu (USA, WC) - Tomova (BUL, Q)

Gauff (USA, n°16) - Bye



Raducanu (GBR, n°11) - Bye

Garcia (FRA) bat Yastremska (UKR, WC) : 6-4, 6-7 (8), 7-5

Martic (CRO) bat Bondar (HON) : 7-5, 6-3

Zidansek (SLO, n°19) - Bye



Samsonova (RUS, n°28) - Bye

Li (USA) bat Brengle (USA) : 1-6, 7-6 (5), 6-0

Kovinic (MNO) bat Teichmann (SUI) : 7-5, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°7) - Bye



Swiatek (POL, n°3) - Bye

Kalinina (UKR) bat Burel (FRA) : 6-3, 6-2

Haddad Maia (BRE) bat Kenin (USA, WC) : 6-3, 7-5

Tauson (DAN, n°29) - Bye



Kasatkina (RUS, n°23) - Bye

Volynets (USA, WC) bat Rus (PBS) : 4-6, 6-4, 6-1

Zheng (CHN) bat Zvonareva (RUS) : 6-3, 6-2

Kerber (ALL, n°15) - Bye



Svitolina (UKR, n°12) - Bye

Dart (GBR, Q) bat Konjuh (CRO) : 6-1, 3-1, abandon

Kanepi (EST) bat Montgomery (USA, WC) : 6-3, 6-3

Bencic (SUI, n°22) - Bye



Keys (USA, n°25) - Bye

Potapova (RUS) - Doi (JAP)

Riske (USA) bat McNally (USA, Q) : 6-0, 6-3

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Badosa (ESP, n°5) - Bye

Watson (GBR, Q) - Martincova (RTC)

Dodin (FRA) - Juvan (SLO, Q)

Sorribes Tormo (ESP, n°32) - Bye



Fernandez (CAN, n°18) - Bye

Anisimova (USA) - Navarro (USA, WC)

Parrizas Diaz (ESP) - Rogers (USA)

Ostapenko (LET, n°10) - Bye



Pegula (USA, n°14) - Bye

Wang (CHN, Q) - Bouzkova (RTC, Q)

Stephens (USA) - Osaka (JAP)

Kudermetova (RUS, n°21) - Bye



Vondrousova (RTC, n°30) - Bye

Frech (POL, LL) - Sherif (EGY)

Kucova (SLQ) - Ruse (ROU)

Kontaveit (EST, n°4) - Bye



Sakkari (GRE, n°6) - Bye

Siniakova (RTC) - Begu (ROU)

Osorio (COL) - Sasnovich (BIE)

Kvitova (RTC, n°27) - Bye



Mertens (BEL, n°20) - Bye

Kostyuk (UKR) - Zanevska (BEL)

Saville (AUS, Q) - Zhang (CHN)

Jabeur (TUN, n°9) - Bye



Azarenka (BIE, n°13) - Bye

Linette (POL) - Petkovic (ALL)

Van Uytvanck (BEL) - Galfi (HUN, Q)

Rybakina (KAZ, n°17) - Bye



Golubic (SUI, n°31) - Bye

Krueger (USA, Q) - Putintseva (KAZ)

Boulter (GBR, Q) - Paolini (ITA)

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye