WTA - Indian Wells : Fin de parcours prématurée pour Fiona Ferro

Fiona Ferro n’ira pas plus loin que le premier tour à Indian Wells. Première Tricolore en lice dans le tournoi californien, la 83eme mondiale a chuté face à Irina Camelia Begu en deux manches. La Roumaine a démarré fort la rencontre avec le break dès le tout premier jeu. Fiona Ferro n’a pas été en mesure de se procurer la moindre balle de débreak mais, mise en difficulté dans le cinquième jeu, elle s’est accrochée. Ecartant cinq balles de double break, la Française a tenu sa mise en jeu… mais ce n’était que partie remise. En effet, plus appliquée, Irina Camelia Begu est parvenue à ses fins avant de conclure le premier set sur son engagement et à sa première occasion. Toutefois, Fiona Ferro a su réagir et, de haute lutte, elle a pu prendre d’entrée le service de son adversaire à sa sixième balle de break. Un ascendant que la Tricolore a conservé, écartant une balle de débreak avant d’avoir l’occasion de relancer le match avec pas moins de trois balles de set sur le service d’Irina Camelia Begu. Mais cette dernière s’est réveillée, écartant ces trois opportunités avant de recoller à cinq jeux partout. Juste avant le jeu décisif, Fiona Ferro a eu une quatrième chance de revenir dans le match mais sans succès. C’est alors que la Tricolore est passée à côté du tiebreak. Ne marquant que deux points, elle a offert le billet pour le deuxième tour à Irina Camelia Begu (6-2, 7-6 en 2h15’), qui sera l’adversaire de Jil Teichmann.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Premier tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Bye

Zheng (CHN, SR) - Frech (POL, Q)

Sherif (EGY) - Kovinic (MNE)

Podoroska (ARG, n°29) - Bye



Kontaveit (EST, n°18) - Bye

Trevisan (ITA, Q) - Bouzkova (RTC)

Liang (TAI, Q) - Riske (USA)

Andreescu (CAN, n°16) - Bye



Jabeur (TUN, n°12) - Bye

Sevastova (LET) - Hercog (SLO)

Davis (USA), Parrizas Diaz (ESP)

Collins (USA, n°22) - Bye



Sorribes Tormo (ESP, n°28) - Bye

Liu (USA, WC) - Kalinskaya (RUS, Q)

Vondrousova (RTC) - Golubic (SUI)

Sakkari (GRE, n°6) - Bye



Krejcikova (RTC, n°3) - Bye

Hibino (JAP) - Diyas (KAZ, Q)

Anisimova (USA) - Scott (USA, WC)

Giorgi (ITA, n°30) - Bye



Badosa (ESP, n°21) - Bye

Jacquemot (FRA, WC) - Yastremska (UKR)

Garcia (FRA) - Flipkens (BEL, Q)

Gauff (USA, n°15) - Bye



Kerber (ALL, n°10) - Bye

Siniakova (RTC) - Clijsters (BEL, WC)

Vekic (CRO) - Sharma (AUS, Q)

Kasatkina (RUS, n°20) - Bye



Zidansek (SLO, n°26) - Bye

Schmiedlova (SLQ) - Konjuh (CRO)

Tomljanovic (AUS) - Arconada (AUS, Q)

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Rus (PBS) - Parks (USA, Q)

Linette (POL) - Peterson (SUE)

Azarenka (BIE, n°27) - Bye



Raducanu (GBR, n°17, WC) - Bye

Osorio Serrano (COL) - Sasnovich (BIE)

Kostyuk (UKR) - Zhang (CHN)

Halep (ROU, n°11) - Bye



Mertens (BEL, n°14) - Bye

Hontama (JAP, Q) - Paolini (ITA, LL)

Stephens (USA) - Watson (GBR)

Pegula (USA, n°19) - Bye



Cirstea (ROU, n°32) - Bye

Doi (JAP) bat Li (USA) : 6-2, 5-7, 7-5

Martincova (RTC) - Krueger (USA, WC)

Svitolina (UKR, n°4) - Bye



Bencic (SUI, n°8) - Bye

Rogers (USA) - Kalinina (UKR)

Begu (ROU) bat Ferro (FRA) : 6-2, 7-6 (2)

Teichmann (SUI, n°31) - Bye



Fernandez (CAN, n°23) - Bye

Ruse (ROU, Q) - Cornet (FRA)

Kanepi (EST) - Keys (USA)

Pavlyuchenkova (RUS, n°9) - Bye



Rybakina (KAZ, n°13) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Petkovic (ALL) : 7-6 (2), 6-1

Brengle (USA) - Hsieh (TPE)

Ostapenko (LET, n°24) - Bye



Kudermetova (RUS, n°25) - Bye

Kozlova (UKR, Q) - Samsonova (RUS)

Volynets (USA, WC) - Martic (CRO)

Swiatek (POL, n°2) - Bye