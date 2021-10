A debut win at Indian Wells for the World No.4 😎

Svitolina en seizièmes



Bencic forfait, Halep continue, Azarenka sur abandon



Mertens et Teichmann, deux têtes coupées

Kvitova et Pavlyuchenkova n'ont pas forcé

La marche était trop haute pour Cornet

INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Deuxième tour



Garcia (FRA)

Cornet (FRA)

Premier tour

Jacquemot (FRA, WC)

Garcia (FRA)

Ferro (FRA)

A la recherche d'une qualification pour le Masters, Iga Swiatek, actuellement cinquième à la Race, a parfaitement réussi son entrée dans le tournoi d'Indian Wells, en s'imposant 6-1, 6-3 en 1h12 contre Petra Martic.La deuxième manche a été un peu plus décousue, avec une Polonaise qui a mené 3-0, puis a perdu un service d'avance, avant de breaker de nouveau pour mener 5-2, et finalement l'emporter sur sa première balle de match. Prochaine adversaire : la Russe Veronika Kudermetova, tête de série n°25, qui a battu sa compatriote Liudmila Samsonova 6-2, 6-3 en 1h11 en servant 6 aces et en breakant quatre fois en quatre occasions. Dans le même huitième de tableau, Jelena Ostapenko, tête de série n°24, n'a connu aucune difficulté pour battre Su-Wei Hsieh : 6-3, 6-0 en 1h00, en ne perdant qu'une fois son service, alors qu'elle menait déjà 4-0 dans le premier set.Elina Svitolina, onzième à la Race, peut également croire au Masters en cas de grosse performance en Californie,Après un premier set expédié avec deux breaks d'entrée de jeu, l'Ukrainienne a eu un peu plus de mal dans le deuxième en se faisant débreaker deux fois après avoir breaké (à 1-1 et à 3-3), mais elle a réussi le break décisif à 5-5 et n'a pas craqué à 40-15. Madame Monfils sera opposée au tour suivant à Sorana Cirstea, tête de série n°32, tombeuse de Misaki Doi sur le score de 6-2, 6-3 en 1h04 en prenant quatre fois le service adverse en quatre occasions.Pour la championne olympique et n°10 mondiale Belinda Bencic, le Masters est désormais hors de portée. La Suissesse a été contrainte de déclarer forfait pour le tournoi d'Indian Wells en raison d'une blessure à un genou et va désormais se concentrer sur la phase finale de Billie Jean King Cup début novembre. La lucky-loser slovaque Kucova la remplace dans le tableau.La Roumaine est revenue de 1-3 à 3-3 dans le premier set, avant de le remporter au tie-break (7-2), puis a déroulé dans la deuxième manche, avec des breaks à 1-0 et 4-1. Pour Victoria Azarenka, tête de série n°27, la rencontre a été plus facile que prévu face à Magda Linette. La Polonaise, qui s'est tordue la cheville gauche au milieu du premier set, a abandonné alors qu'elle était menée 7-5, 3-0.Les deux premières têtes de série éliminées du tournoi se nomment Elise Mertens et Jil Teichmann. La Belge (n°14) est tombée en trois sets contre l'Italienne Jasmine Paolini, qui l'a emportéMertens a notamment commis 13 doubles-fautes. Quant à Teichmann (n°31), elle a subi la loi d'Irina Begu, qui s'est imposée 7-5, 6-1 en 1h35. Le début de match a été marqué par quatre breaks d'affilée, puis la Roumaine a réussi un break décisif à 5-5, avant de ne laisser aucune chance à son adversaire dans la deuxième manche. C'est également terminé pour la Kazakhe Elena Rybakina, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°13, battue par sa compatriote Yulia Putintseva, 43eme joueuse mondiale, en deux sets (6-2, 7-6 (5)) et 1h59 de jeu.En revanche, ça passe pour la Tchèque Petra Kvitova, 11eme joueuse mondiale et tête de série n°7, qui a sorti la Néerlandaise Arantxa Rus, 68eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-2) et 1h18 de jeu et pour, 50eme joueuse mondiale, en deux petits sets (6-3, 6-1) et seulement 58 minutes de jeu. Qualification également de l'Américaine Jessica Pegula, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°19, qui a éliminé sa compatriote Sloane Stephens, 73eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h08 de jeu.Alizé Cornet n'a pas fait illusion. La Française, 64eme joueuse mondiale, a été éliminée par la Canadienne Leylah Fernandez, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°23, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h21 de jeu. Dans la première manche, la Française a été double-breakée d'entrée, pour se retrouver ensuite assez rapidement menée 5-0. A ce moment-là, sur son propre service, la Tricolore a ensuite dû sauver trois balles de nouveau break, synonymes alors de balles de premier set pour son adversaire. Après donc les avoir sauvées, la Tricolore a ensuite débreakée une fois son adversaire avant finalement de perdre un troisième et dernier service dans la foulée, offrant le set à la Canadienne (6-2).Un avantage perdu tout de suite après, lorsque la moins bien classée des deux a alors cédé son service, malgré une première balle sauvée, puis un deuxième et dernier, à 4-3. Au moment de servir pour le gain du match, Leylah Fernandez n'a donc pas tremblé (6-3). Si Fernandez est la finaliste de l'US Open, celle qui l'avait justement battue en finale, à savoir Emma Raducanu, n'a pas connu pareil destin. 