WTA - Indian Wells : Ça passe pour Riske, Kanepi et Martic

Le duel 100% américain a tourné en faveur d’Alison Riske. Pour son entrée en lice dans le tournoi WTA d’Indian Wells, la 53eme mondiale a pris le meilleur en deux manches sur Caty McNally, issue des qualifications. Si la première manche a été à sens unique, Alison Riske a dû faire face à plus de résistance dans la deuxième. Grâce à ce succès (6-0, 6-3 en 1h23’), l’Américaine valide son billet pour le deuxième tour, avec la tête de série numéro 8 Garbiñe Muguruza qui sera sa prochaine adversaire. Les deux autres Américaines engagées dans le début de journée n’ont pas eu la même réussite. Bénéficiaire d’une invitation, Robin Montgomery a chuté en deux sets secs face à Kaia Kanepi (6-3, 6-3 en 1h12’). L’Estonienne, 63eme mondiale, rejoint ainsi Belinda Bencic, tête de série numéro 22, au deuxième tour. Elvina Kalieva, quant à elle, a un temps cru pouvoir venir à bout d’Ekaterina Alexandrova. La Russe, pour son cinquième tournoi de la saison, a concédé le premier set avant de serrer le jeu pour aisément recoller. C’est au jeu décisif que la 52eme mondiale a fait la décision (4-6, 6-2, 7-6 en 2h23’) pour défier Simona Halep, tête de série numéro 24, au tour suivant. Petra Martic, pour sa part, n’a eu besoin que de deux manches pour venir à bout de la Hongroise Anna Bondar (7-5, 6-2 en 1h56’), avec la tête de série numéro 19 Tamara Zidansek qui sera sur son chemin.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Tenante du titre : Paula Badosa (ESP)



1er tour

Cornet (FRA, n°33) - Bye

Tan (FRA, Q) - Kalinskaya (RUS, LL)

Tomljanovic (AUS) - Baptiste (USA, WC)

Cirstea (ROU, n°26) - Bye



Halep (ROU, n°24) - Bye

Alexandrova (RUS) bat Kalieva (USA, WC) : 4-6, 6-2, 7-6 (7)

Liu (USA, WC) - Tomova (BUL, Q)

Gauff (USA, n°16) - Bye



Raducanu (GBR, n°11) - Bye

Yastremska (UKR, WC) - Garcia (FRA)

Martic (CRO) bat Bondar (HON) : 7-5, 6-3

Zidansek (SLO, n°19) - Bye



Samsonova (RUS, n°28) - Bye

Li (USA) - Brengle (USA)

Kovinic (MNO) - Teichmann (SUI)

Ka.Pliskova (RTC, n°7) - Bye



Swiatek (POL, n°3) - Bye

Burel (FRA) - Kalinina (UKR)

Haddad Maia (BRE) - Kenin (USA, WC)

Tauson (DAN, n°29) - Bye



Kasatkina (RUS, n°23) - Bye

Volynets (USA, WC) - Rus (PBS)

Zheng (CHN) - Zvonareva (RUS)

Kerber (ALL, n°15) - Bye



Svitolina (UKR, n°12) - Bye

Konjuh (CRO) - Dart (GBR, Q)

Kanepi (EST) bat Montgomery (USA, WC) : 6-3, 6-3

Bencic (SUI, n°22) - Bye



Keys (USA, n°25) - Bye

Potapova (RUS) - Doi (JAP)

Riske (USA) bat McNally (USA, Q) : 6-0, 6-3

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Badosa (ESP, n°5) - Bye

Watson (GBR, Q) - Martincova (RTC)

Dodin (FRA) - Juvan (SLO, Q)

Sorribes Tormo (ESP, n°32) - Bye



Fernandez (CAN, n°18) - Bye

Anisimova (USA) - Navarro (USA, WC)

Parrizas Diaz (ESP) - Rogers (USA)

Ostapenko (LET, n°10) - Bye



Pegula (USA, n°14) - Bye

Wang (CHN, Q) - Bouzkova (RTC, Q)

Stephens (USA) - Osaka (JAP)

Kudermetova (RUS, n°21) - Bye



Vondrousova (RTC, n°30) - Bye

Frech (POL, LL) - Sherif (EGY)

Kucova (SLQ) - Ruse (ROU)

Kontaveit (EST, n°4) - Bye



Sakkari (GRE, n°6) - Bye

Siniakova (RTC) - Begu (ROU)

Osorio (COL) - Sasnovich (BIE)

Kvitova (RTC, n°27) - Bye



Mertens (BEL, n°20) - Bye

Kostyuk (UKR) - Zanevska (BEL)

Saville (AUS, Q) - Zhang (CHN)

Jabeur (TUN, n°9) - Bye



Azarenka (BIE, n°13) - Bye

Linette (POL) - Petkovic (ALL)

Van Uytvanck (BEL) - Galfi (HUN, Q)

Rybakina (KAZ, n°17) - Bye



Golubic (SUI, n°31) - Bye

Krueger (USA, Q) - Putintseva (KAZ)

Boulter (GBR, Q) - Paolini (ITA)

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye