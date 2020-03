WTA -Indian Wells : Andreescu ne voit pas le bout du tunnel

Méconnue du grand public il y a un an, Bianca Andreescu s’était révélée en remportant le tournoi d’Indian Wells à la surprise générale. Mais la Canadienne, qui s’est ensuite imposée à Toronto et surtout à l’US Open, ne défendra pas son titre en 2020. Victime d’une blessure au genou lors du Masters de Shenzhen, la joueuse de 19 ans, 4eme mondiale, n’a toujours pas disputé le moindre tournoi cette année, et elle a annoncé ce samedi son forfait pour le prestigieux tournoi californien. « Comme vous le savez, je travaille pour revenir après ma blessure. C’est une longue route vers la guérison et j’avais hâte de revenir sur le court et défendre mon titre à Indian Wells. Malheureusement, je ne suis toujours pas à 100% » a déclaré Andreescu, qui n’avait déjà disputé que dix tournois l’an passé en raison d’une blessure à l’épaule. La Canadienne va donc perdre 1000 points au classement WTA et se retrouver aux alentours de la la 13eme place. Rappelons que trois autres gagnantes de Grand Chelem, Simona Halep, Angelique Kerber (qu’Andreescu avait battue en finale) et Victoria Azarenka sont également forfait pour Indian Wells, dont le tirage au sort sera effectué mardi.