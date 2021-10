Double coup de tonnerre dans le tableau féminin d'Indian Wells ! Le tournoi californien a perdu coup sur coup sa tenante du titre et sa tête de série n°1 ce lundi. Bianca Andreescu (n°16), tout d'abord, a perdu son titre en se faisant éliminer par Anett Kontaveit (n°18) : 7-6, 6-3 en 1h50 dans un match marqué par neuf breaks. La Canadienne a bien entamé le match en menant 2-0, puis elle a perdu quatre jeux de suite, a sauvé trois balles de set à 5-4, avant de débreaker. Mais au tie-break, c'est l'Estonienne qui s'est montrée la plus solide, en l'emportant 7-5. Dans la deuxième, Andreescu a encore breaké d'entrée pour mener 3-1, mais elle s'est ensuite écroulée, perdant cinq jeux de suite. L'ancienne n°4 mondiale est désormais virtuellement 22eme. Kontaveit sera opposée à l'autre joueuse ayant créé une grosse surprise, Beatriz Haddad Maia, 115eme mondiale, qui a éliminé la tête de série n°1 Karolina Pliskova. La Brésilienne l'a emporté 6-3, 7-5 après 2h04 d'un match à treize breaks (12 doubles-fautes pour la Tchèque). Dans la deuxième manche, il y a notamment eu breaks d'affilée entre 0-2 et 4-5, et Haddad Maia a fini par avoir le dernier mot en breakant une nouvelle fois à 6-5.

Kerber toujours là

Le sol américain donne manifestement des ailes à Angelique Kerber. Demi-finaliste à Cincinnati avant de s'arrêter en huitièmes de finale lors de l'US Open là aussi après un très beau parcours uniquement stoppé par la future finaliste Leylah Fernandez, l'Allemande avait bu la tasse d'entrée en revanche fin septembre à Ostavra lors de son dernier tournoi en date et également le seul disputé ailleurs qu'aux Etats-Unis depuis sa demi-finale de juillet dernier à Wimbledon. Sur ces terres américaines qui lui réussissent bien, l'ancienne numéro 1 mondiale aujourd'hui 15eme au classement retrouve des couleurs. Lundi, elle s'est hissée en huitièmes de finale de ce tournoi dont elle avait atteint la finale il y a deux ans. Face à une autre tête de série, Daria Kasatkina (n°20), 30eme au classement, Kerber (n°10) a dû batailler (6-2, 1-6, 6-4, 1h49 de jeu). Elle a finalement eu le dernier mot dans une troisième manche très serrée qui a vu les deux joueuses avoir d'abord beaucoup de mal à conserver leur mise en jeu, avant que le troisième break de l'Allemande dans ce dernier set, à 3-3, s'avère décisif. Prochaine adversaire : Ajla Tomljanovic, tombeuse de Tamara Zidansek, la tête de série n°26, sur le score de 6-4, 6-3 en 1h36 après avoir été menée 4-0 dans la première manche.

La sensation Kalinskaya

Anna Kalinskaya, malgré un premier set survolée par la Suissesse Viktorija Golubic, 46eme au classement, a renversé (1-6, 6-1, 6-3) son adversaire du jour pour signer un nouvel exploit après sa victoire au tour précédent contre Sorribes Tormo poursuivre sa route. La 151eme au classement, passée par les qualifications, continue de créer la sensation. Elle sera opposée en huitièmes à Ons Jabeur, tombeuse de Danielle Collins. La Tunisienne s'est imposée 6-1, 6-3 en 1h13, profitant notamment des 11 doubles-fautes de l'Américaine, qu'elle a breakée cinq fois.

Krejcikova sans trembler

La gagnante de Roland-Garros, Barbora Krejcikova, sera également au rendez-vous des huitièmes de finale, après sa victoire aisée sur Amanda Anisimova : 6-2, 6-3 en 1h06. La Tchèque a mené 4-0 dans les deux sets, et si elle n'a pas été inquiétée dans le premier, elle a vu son adversaire revenir à 4-3 dans le deuxième, mais l'a breakée de nouveau pour s'imposer. La n°5 mondiale défiera pour une place en quarts Paula Badosa (tête de série n°21), qui s'est défaite très facilement de Coco Gauff (n°15) : 6-2, 6-2 en 55 minutes. Les deux sets ont été identiques, avec des breaks à 2-2 et 4-2 de l'Espagnole, qui va s'offrir lundi prochain le meilleur classement de sa carrière (25eme, au pire).



(Avec A.C.)



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Troisième tour

Haddad Maia (BRE, LL) bat Ka.Pliskova (RTC, n°1) : 6-3, 7-5

Kontaveit (EST, n°18) bat Andreescu (CAN, n°16) : 7-6 (5), 6-3

Jabeur (TUN, n°12) bat Collins (USA, n°22) : 6-1, 6-3

Kalinskaya (RUS, Q) bat Golubic (SUI) : 1-6, 6-1, 6-3



Krejcikova (RTC, n°3) bat Anisimova (USA) : 6-2 6-3

Badosa (ESP, n°21) bat Gauff (USA, n°15) : 6-2, 6-2

Kerber (ALL, n°10) bat Kasatkina (RUS, n°20) : 6-2, 1-6, 6-4

Tomljanovic (AUS) bat Zidansek (SLO, n°26) : 6-4, 6-3



Azarenka (BIE, n°27) bat Kvitova (RTC, n°7) : 7-5, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Halep (ROU, n°11) : 7-5, 6-4

Pegula (USA, n°19) bat Paolini (ITA, LL) : 6-4, 6-1

Svitolina (UKR, n°4) bat Cirstea (ROU, n°32) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)



Rogers (USA) bat Begu (ROU) : 6-0, 6-2

Fernandez (CAN, n°23) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°9) : 5-7, 6-3, 6-4

Ostapenko (LET, n°24) bat Putintseva (KAZ) : 6-3, 2-6, 6-3

Swiatek (POL, n°2) bat Kudermetova (RUS, n°25) : 6-1, 6-0