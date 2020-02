WTA - Hua Hin : Tig surprend Zheng

Une tête de série en moins à Hua Hin ! Saisai Zheng (n°4) a été éliminée ce vendredi en quarts de finale par la Roumaine Patricia Tia, bien moins classée qu'elle (36eme contre 105eme) sur le score de 6-4, 6-2 en 1h40. Coupable de 7 doubles-fautes durant ce match, Tig a été breakée rapidement et menée 4-2 dans le premier set, mais elle a ensuite enchaîné quatre jeux de suite pour empocher la manche. Dans la deuxième, elle a mené 2-0 puis a été débreakée dans la foulée 2-2 avant de remporter, une fois de plus, quatre jeux d'affilée. Pour sa première demi-finale depuis juillet dernier à Bucarest, Tig (25 ans) sera opposée à la Polonaise Linette ou la Chinoise Wang.



HUA HIN (Thaïlande, WTA International, dur extérieur, 230 000€)

Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)



Quarts de finale

Svitolina (UKR, n°1) - Hibino (JAP, n°8)

Q.Wang (CHN, WC, n°3) - Kung (SUI, Q)

Tig (ROU) bat Zheng (CHN, n°4) : 6-4, 6-2

Linette (POL, n°5) - Xiy.Wang (CHN)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Sanders (AUS, Q) : 6-1, 6-2

Hibino (JAP, n°8) bat Plipuech (THA, LL) : 6-0, 6-1

Q.Wang (CHN, WC, n°3) bat Kawa (POL) : 6-3, 6-4

Kung (SUI, Q) bat Zhu (CHN, n°7) : 6-3, 6-1



Tig (ROU) bat You (CHN) : 6-1, 6-3

Zheng (CHN, n°4) bat Liang (TAI, Q) : 6-4, 6-3

Linette (POL, n°5) bat Peng (CHN) : 7-5, 6-1

Xiy.Wang (CHN) bat Haas (AUT) : 6-3, 6-4



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Schoofs (PBS) : 6-2, 6-4

Sanders (AUS, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-3, 6-4

Plipuech (THA, LL) bat Paquet (FRA) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Hibino (JAP, n°8) bat Rodionova (AUS) : 7-6 (5), 7-5



Q.Wang (CHN, WC, n°3) bat Han (CHN) : 6-1, 6-1

Kawa (POL) bat Raina (IND) : 3-6, 6-0, 6-1

Kung (SUI, Q) bat Cheapchandej (THA, WC) : 6-0, 6-3

Zhu (CHN, n°7) bat Flink (RUS) : 6-4, 6-2



Tig (ROU) bat Y.Wang (CHN, n°6) : 6-1, 1-6, 7-6 (5)

You (CHN) bat Perez (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2

Liang (TAI, Q) bat Xin.Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Zheng (CHN, n°4) bat Kostic (SER) : 7-6 (6), 6-0



Linette (POL, n°5) bat Bondarenko (UKR) : 6-2, 6-2

Peng (CHN) bat Yuan (CHN) : 6-1, 6-0

Haas (AUT) bat Muramatsu (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Xiy.Wang (CHN) bat Martic (CRO, WC, n°2) : 6-3, 6-4