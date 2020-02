WTA - Hua Hin : Linette s'invite en finale

La logique a été respectée. Ce samedi, la Polonaise Magda Linette (28 ans), 42eme joueuse mondiale et tête de série n°5, a battu la Roumaine Patricia Maria Tig, 105eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h36 de jeu. Cette victoire permet à la Polonaise de se qualifier pour la finale du tournoi WTA International de Hua Hin, en Thaïlande, sur dur extérieur. Il s'agira pour Linette d'une quatrième finale, après Tokyo 2015, Bronx 2019 et Séoul 2019, elle qui compte un titre à son palmarès (Bronx 2019). Cette belle semaine qui se poursuit permettra à la Polonaise de connaître d'ores et déjà son meilleur classement en carrière. En effet, lundi prochain, Linette sera au pire 37eme et au mieux 33eme en cas de victoire finale.



HUA HIN (Thaïlande, WTA International, dur extérieur, 230 000€)

Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)



Demi-finales

Hibino (JAP, n°8) - Kung (SUI, Q)

Linette (POL, n°5) bat Tig (ROU) : 7-5, 6-4



Quarts de finale

Hibino (JAP, n°8) bat Svitolina (UKR, n°1) : 6-4, 6-2

Kung (SUI, Q) bat Q.Wang (CHN, WC, n°3) : 7-5, 4-6, 6-4

Tig (ROU) bat Zheng (CHN, n°4) : 6-4, 6-2

Linette (POL, n°5) bat Xiy.Wang (CHN) : 2-6, 6-3, 6-3



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Sanders (AUS, Q) : 6-1, 6-2

Hibino (JAP, n°8) bat Plipuech (THA, LL) : 6-0, 6-1

Q.Wang (CHN, WC, n°3) bat Kawa (POL) : 6-3, 6-4

Kung (SUI, Q) bat Zhu (CHN, n°7) : 6-3, 6-1



Tig (ROU) bat You (CHN) : 6-1, 6-3

Zheng (CHN, n°4) bat Liang (TAI, Q) : 6-4, 6-3

Linette (POL, n°5) bat Peng (CHN) : 7-5, 6-1

Xiy.Wang (CHN) bat Haas (AUT) : 6-3, 6-4



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Schoofs (PBS) : 6-2, 6-4

Sanders (AUS, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-3, 6-4

Plipuech (THA, LL) bat Paquet (FRA) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Hibino (JAP, n°8) bat Rodionova (AUS) : 7-6 (5), 7-5



Q.Wang (CHN, WC, n°3) bat Han (CHN) : 6-1, 6-1

Kawa (POL) bat Raina (IND) : 3-6, 6-0, 6-1

Kung (SUI, Q) bat Cheapchandej (THA, WC) : 6-0, 6-3

Zhu (CHN, n°7) bat Flink (RUS) : 6-4, 6-2



Tig (ROU) bat Y.Wang (CHN, n°6) : 6-1, 1-6, 7-6 (5)

You (CHN) bat Perez (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2

Liang (TAI, Q) bat Xin.Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Zheng (CHN, n°4) bat Kostic (SER) : 7-6 (6), 6-0



Linette (POL, n°5) bat Bondarenko (UKR) : 6-2, 6-2

Peng (CHN) bat Yuan (CHN) : 6-1, 6-0

Haas (AUT) bat Muramatsu (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Xiy.Wang (CHN) bat Martic (CRO, WC, n°2) : 6-3, 6-4