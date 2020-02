WTA - Hua Hin : Le titre pour Linette

Il n'y a pas eu de suspense. Ce dimanche, la Polonaise Magda Linette, 42eme joueuse mondiale et tête de série n°5, a remporté le tournoi WTA International de Hua Hin en Thaïlande, sur dur extérieur, face à la Suissesse Leonie Kung, 283eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux petites manches (6-3, 6-2) et 1h17 de jeu. Durant la rencontre, la Polonaise n'a eu à sauver qu'une seule balle de break, à 1-2 en sa faveur dans le second set. Pour le reste, il lui aura ainsi suffi d'un total de trois breaks pour faire une différence définitive.

Des bonds au classement WTA à venir pour les deux joueuses

A l'occasion de sa quatrième finale disputée sur le circuit WTA, Magda Linette remporte là le deuxième titre de sa carrière, elle qui est âgée aujourd'hui de 28 ans. Pour la Suissesse, âgée de tout juste 19 ans, il s'agissait là d'une grande première. Cette excellente semaine va lui faire faire un bond au classement, de 128 places. 283eme avant le début de ce tournoi, soit son meilleur classement, Leonie Kung va se retrouver 155eme. Quant à son adversaire, il s'agira également pour elle d'une première. Elle qui n'a jamais fait mieux que 41eme s'apprête à grimper au 33eme rang mondial, grâce à un gain de neuf positions.



HUA HIN (Thaïlande, WTA International, dur extérieur, 230 000€)

Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)



Finale

Linette (POL, n°5) bat Kung (SUI, Q) : 6-3, 6-2



Demi-finales

Kung (SUI, Q) bat Hibino (JAP, n°8) : 7-5, 4-6, 6-3

Linette (POL, n°5) bat Tig (ROU) : 7-5, 6-4



Quarts de finale

Hibino (JAP, n°8) bat Svitolina (UKR, n°1) : 6-4, 6-2

Kung (SUI, Q) bat Q.Wang (CHN, WC, n°3) : 7-5, 4-6, 6-4

Tig (ROU) bat Zheng (CHN, n°4) : 6-4, 6-2

Linette (POL, n°5) bat Xiy.Wang (CHN) : 2-6, 6-3, 6-3



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Sanders (AUS, Q) : 6-1, 6-2

Hibino (JAP, n°8) bat Plipuech (THA, LL) : 6-0, 6-1

Q.Wang (CHN, WC, n°3) bat Kawa (POL) : 6-3, 6-4

Kung (SUI, Q) bat Zhu (CHN, n°7) : 6-3, 6-1



Tig (ROU) bat You (CHN) : 6-1, 6-3

Zheng (CHN, n°4) bat Liang (TAI, Q) : 6-4, 6-3

Linette (POL, n°5) bat Peng (CHN) : 7-5, 6-1

Xiy.Wang (CHN) bat Haas (AUT) : 6-3, 6-4



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Schoofs (PBS) : 6-2, 6-4

Sanders (AUS, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-3, 6-4

Plipuech (THA, LL) bat Paquet (FRA) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Hibino (JAP, n°8) bat Rodionova (AUS) : 7-6 (5), 7-5



Q.Wang (CHN, WC, n°3) bat Han (CHN) : 6-1, 6-1

Kawa (POL) bat Raina (IND) : 3-6, 6-0, 6-1

Kung (SUI, Q) bat Cheapchandej (THA, WC) : 6-0, 6-3

Zhu (CHN, n°7) bat Flink (RUS) : 6-4, 6-2



Tig (ROU) bat Y.Wang (CHN, n°6) : 6-1, 1-6, 7-6 (5)

You (CHN) bat Perez (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2

Liang (TAI, Q) bat Xin.Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Zheng (CHN, n°4) bat Kostic (SER) : 7-6 (6), 6-0



Linette (POL, n°5) bat Bondarenko (UKR) : 6-2, 6-2

Peng (CHN) bat Yuan (CHN) : 6-1, 6-0

Haas (AUT) bat Muramatsu (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Xiy.Wang (CHN) bat Martic (CRO, WC, n°2) : 6-3, 6-4