Ferro au tapis aussi

HOBART (AUSTRALIE, WTA International, dur extérieur, 247 273 €)

Quarts de finale

2eme tour

Ferro (FRA) : 7-6 (5), 6-3

Cornet (FRA) : 7-5, 6-3

Ferro (FRA)

Cornet (FRA)

Garcia (FRA, n°8)

Quart de finaliste la semaine dernière à Auckland, Alizé Cornet ne verra pas les quarts cette semaine à Hobart (Australie).Cornet, qualifiée dans la douleur aux dépens d'Alison Van Uytvanck au premier tour, a bien résisté à la Kazakhe dans le premier set sans pouvoir l'obliger pour autant à disputer un jeu décisif. Dans la deuxième manche en revanche, la 60eme mondiale, breakée à deux reprises de nouveau (Rybakina s'est procurée onze balles de break au total) par la tête de série numéro 3, s'est rapidement fait distancer, sans jamais parvenir à combler son retard là non plus.Avec Fiona Ferro, la France avait une autre chance de rallier les quarts. A condition pour la jeune compatriote de Cornet de connaître davantage de réussite que son aînée, face à la Britannique Heather Watson.Au moment où le match avait été interrompu par la pluie, un peu plus tôt dans la journée, Ferro avait perdu le premier set au jeu décisif (7-5) et était menée 3-2 dans le deuxième, avec service à suivre (0-15) pour la Tricolore. Chacune des deux joueuses avait alors subi un break dans ce set. Le troisième a été de trop. Malheureusement pour Ferro, c'est elle qui s'est fait encore surprendre, alors qu'elle était menée 4-3 par la 101eme mondiale. Derrière, Watson n'a pas tremblé. Une très belle performance aux dépens de la 63eme au classement WTA qui lui permettra de défier la tête de série numéro 1 Elise Mertens en quarts.Mertens (BEL, n°1) - Watson (GBR, Q)Rybakina (KAZ, n°3) - Cabrera (AUS, WC)Davis (USA) - Zhang (CHN, n°4)Kudermetova (RUS, n°5) - Muguruza (ESP, n°2, WC)bat Kuzmova (SLQ) : 6-1, 6-0batbatbat Kr.Pliskova (RTC) : 4-6, 6-4, 6-4bat Linette (POL, n°6) : 6-4, 6-4bat Kozlova (UKR, Q) : 4-6, 6-1, 6-2bat Bellis (USA) : 7-6 (6), 6-1bat Jabeur (TUN, Q) : 3-6, 6-3, 7-6 (4)bat McHale (USA, Q) : 6-1, 6-1bat Zhu (CHN) : 5-7, 6-2, 7-6 (3)bat Teichmann (SUI) : 1-6, 6-4, 6-4bat Peterson (SUE, n°7) : 4-4, abandonbat Zidansek (SLO) : 6-1, 6-4bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 1-6, 6-2bat Stojanovic (SER, LL) : 1-6, 6-4, 6-3bat: 4-6, 6-4, 6-2bat Kuznetsova (RUS) : 7-6 (2), 7-6 (9)bat Sharma (AUS, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (6)bat Sorribes Tormo (ESP, Q) : 6-2, 6-1bat Flipkens (BEL) : 4-6, 6-3, 6-2bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-2bat Bouzkova (RTC) : 3-6, 7-6 (4), 6-3bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-1bat Wang (CHN) : 6-1, 7-5