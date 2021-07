WTA - Hambourg : Zidansek et Collins en quarts, pas Pera

Demi-finaliste de Roland-Garros mais éliminée au premier tour à Wimbledon (par Karolina Pliskova), Tamara Zidansek n'a pas perdu de temps et est vite revenue sur terre battue, pour y disputer le tournoi de Hambourg. Bien lui en a pris, car la Slovène, 47eme mondiale et tête de série n°3 en Allemagne, disputera les quarts de finale. Et comme un symbole, elle a éliminé ce mercredi la soeur jumelle de Karolina Pliskova, Kristyna (106eme), en trois sets et 1h52 de jeu : 6-3, 3-6, 6-3. Malgré les 11 aces de la Tchèque, elle est parvenue à la breaker à quatre reprises, notamment dans le troisième set où elle a pris le service adverse à 4-3 alors que Pliskova servait pour revenir à 4-4. Elle a ensuite conclu sans trembler. L'Américaine Danielle Collins, tête de série n°4, a elle aussi eu besoin de trois sets et 1h56 de jeu pour se défaire de Kristina Kucova : 1-6, 6-2, 6-3. Malgré un service irrégulier (7 aces, 7 doubles-fautes) et un début de match complètement raté, elle est parvenue à prendre cinq fois le service de la Slovaque pour s'imposer. En revanche, le tournoi est terminé pour une autre tête de série américaine, Bernarda Pera (n°7), tombée en trois sets face à Ysaline Bonaventure : 3-6, 6-3, 6-4 en 1h49. Elle aussi a dû s'appuyer sur un service irrégulier (8 aces, 7 doubles-fautes), et elle l'a perdu à quatre reprises, notamment à 4-4 dans le dernier set, ce qui lui a été fatal.



HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Première édition



Huitièmes de finale

Yastremska (UKR, n°1) - Frech (POL)

Konjuh (CRO) - Errani (ITA)

Collins (USA, n°4) bat Kucova (SLQ, LL) : 1-6, 6-2, 6-3

Zaja (ALL, Q) - Ruse (ROU, Q)



Niemeier (ALL, WC) - Korpatsch (ALL, WC)

Zidansek (SLO, n°3) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3

Bonaventure (BEL) bat Pera (USA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Petkovic (ALL) - Putintseva (KAZ, n°2)



1er tour

Yastremska (UKR, n°1) - Bye

Frech (POL) bat Melnikova (RUS, Q) : 6-4, 6-4

Konjuh (CRO) bat Paolini (ITA) : 7-5, 7-5

Errani (ITA) bat Ferro (FRA, n°5) : 7-5, 6-3



Collins (USA, n°4) - Bye

Kucova (SLQ, LL) bat Barthel (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Zaja (ALL, Q) bat Tomova (BUL) : 0-6, 6-3, 7-5

Ruse (ROU, Q) bat Teichmann (SUI, n°6) : 7-5, 7-6 (1)



Niemeier (ALL, WC) bat Garcia (FRA, n°8) : 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, WC) bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 6-3

Kr.Pliskova (RTC) bat Bara (ROU) : 6-2, 7-6 (5)

Zidansek (SLO, n°3) - Bye



Pera (USA, n°7) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Sharma (AUS) : 1-6, 6-2, 6-4

Petkovic (ALL) bat Friedsam (ALL) : 6-4, 7-5

Putintseva (KAZ, n°2) - Bye