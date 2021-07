Demi-finaliste de Roland-Garros mais éliminée au premier tour à Wimbledon (par Karolina Pliskova), Tamara Zidansek n'a pas perdu de temps et est vite revenue sur terre battue, pour y disputer le tournoi de Hambourg. Bien lui en a pris, car la Slovène, 47eme mondiale et tête de série n°3 en Allemagne, disputera les quarts de finale. Et comme un symbole, elle a éliminé ce mercredi la soeur jumelle de Karolina Pliskova, Kristyna (106eme), en trois sets et 1h52 de jeu : 6-3, 3-6, 6-3. Malgré les 11 aces de la Tchèque, elle est parvenue à la breaker à quatre reprises, notamment dans le troisième set où elle a pris le service adverse à 4-3 alors que Pliskova servait pour revenir à 4-4. Elle a ensuite conclu sans trembler. L'Américaine Danielle Collins, tête de série n°4, a elle aussi eu besoin de trois sets et 1h56 de jeu pour se défaire de Kristina Kucova : 1-6, 6-2, 6-3. Malgré un service irrégulier (7 aces, 7 doubles-fautes) et un début de match complètement raté, elle est parvenue à prendre cinq fois le service de la Slovaque pour s'imposer. L'aventure continue également pour la tête de série numéro 1 Dayana Yastresmka. Après un premier set compliqué contre la Polonaise Frech (145eme), l'Ukrainienne classée au 38eme rang mondial a déroulé (7-6, 6-1). Elle affrontera l'Italienne Sara Errani pour une place dans le dernier carré.

Pera et Putintseva au tapis

En revanche, le tournoi est terminé pour une autre tête de série américaine, Bernarda Pera (n°7), tombée en trois sets face à Ysaline Bonaventure : 3-6, 6-3, 6-4 en 1h49. Elle aussi a dû s'appuyer sur un service irrégulier (8 aces, 7 doubles-fautes), et elle l'a perdu à quatre reprises, notamment à 4-4 dans le dernier set, ce qui lui a été fatal. Autre tête de série à passer à la trappe, Yulia Putintseva (n°2) s'est fait surprendre en trois sets (6-2, 1-6, 6-4) par l'Allemande Andrea Petkovic.



HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Première édition



Quarts de finale

Yastremska (UKR, n°1) - Errani (ITA)

Collins (USA, n°4) - Ruse (ROU, Q)

Niemeier (ALL, WC) - Zidansek (SLO, n°3)

Bonaventure (BEL) - Petkovic (ALL)



Huitièmes de finale

Yastremska (UKR, n°1) bat Frech (POL) : 7-6 (5), 6-1

Errani (ITA) bat Konjuh (CRO) : 7-6 (5), 6-3

Collins (USA, n°4) bat Kucova (SLQ, LL) : 1-6, 6-2, 6-3

Ruse (ROU, Q) bat Zaja (ALL, Q) : 6-2, 6-2



Niemeier (ALL, WC) bat Korpatsch (ALL, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Zidansek (SLO, n°3) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3

Bonaventure (BEL) bat Pera (USA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Petkovic (ALL) bat Putintseva (KAZ, n°2) : 6-2, 1-6, 6-4



1er tour

Yastremska (UKR, n°1) - Bye

Frech (POL) bat Melnikova (RUS, Q) : 6-4, 6-4

Konjuh (CRO) bat Paolini (ITA) : 7-5, 7-5

Errani (ITA) bat Ferro (FRA, n°5) : 7-5, 6-3



Collins (USA, n°4) - Bye

Kucova (SLQ, LL) bat Barthel (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Zaja (ALL, Q) bat Tomova (BUL) : 0-6, 6-3, 7-5

Ruse (ROU, Q) bat Teichmann (SUI, n°6) : 7-5, 7-6 (1)



Niemeier (ALL, WC) bat Garcia (FRA, n°8) : 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, WC) bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 6-3

Kr.Pliskova (RTC) bat Bara (ROU) : 6-2, 7-6 (5)

Zidansek (SLO, n°3) - Bye



Pera (USA, n°7) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Sharma (AUS) : 1-6, 6-2, 6-4

Petkovic (ALL) bat Friedsam (ALL) : 6-4, 7-5

Putintseva (KAZ, n°2) - Bye