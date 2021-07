WTA - Hambourg : Pera fait respecter son statut

Bernarda Pera n'a pas tremblé. Ce mardi, l'Américaine, 74eme joueuse mondiale et tête de série n°7, a parfaitement su négocier son entrée en lice au tournoi WTA 250 d'Hambourg en Allemagne, avec une facile victoire contre la Polonaise Katarzyna Kawa, 132eme joueuse mondiale, en deux petites manches (6-1, 6-2) et 1h11 de jeu. Ça passe également pour la Belge Ysaline Bonaventure, 128eme joueuse mondiale, contre l'Australienne Astra Sharma, 127eme joueuse mondiale, en trois sets (1-6, 6-2, 6-4) et 1h47 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour l'Italienne Jasmine Paolini, 88eme joueuse mondiale, battue par la Croate Ana Konjuh, 129eme joueuse mondiale, en deux sets (7-5, 7-5) et 1h32 de jeu.



HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Première édition



1er tour

Yastremska (UKR, n°1) - Bye

Frech (POL) - Melnikova (RUS, Q)

Konjuh (CRO) bat Paolini (ITA) : 7-5, 7-5

Errani (ITA) - Ferro (FRA, n°5)



Collins (USA, n°4) - Bye

Kucova (SLQ, LL) - Barthel (ALL, WC)

Zaja (ALL, Q) - Tomova (BUL)

Ruse (ROU, Q) - Teichmann (SUI, n°6)



Garcia (FRA, n°8) - Niemeier (ALL, WC)

Minella (LUX, Q) - Korpatsch (ALL, WC)

Bara (ROU) - Kr.Pliskova (RTC)

Zidansek (SLO, n°3) - Bye



Pera (USA, n°7) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Sharma (AUS) : 1-6, 6-2, 6-4

Friedsam (ALL) - Petkovic (ALL)

Putintseva (KAZ, n°2) - Bye