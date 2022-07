WTA - Hambourg : Le tableau et les résultats

HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 203 024€)

Tenante du titre : Elena-Gabriela Ruse (ROU)



Premier tour

Kontaveit (EST, WC, n°1) - Bara (ROU)

Baindl (UKR, LL) - Peterson (SUE)

Doi (JAP) - Selekhmeteva (RUS, Q)

Korpatsch (ALL) - Petkovic (ALL, n°8)



Krejcikova (RTC, n°3) - Lamens (PBS, LL)

Kalinskaya (RUS) - Frech (POL)

Carle (ARG, Q) - Lys (ALL, WC)

Potapova (RUS) - Gracheva (RUS, n°6)



Zanevska (BEL, n°7) - Tomova (BUL)

Cadantu-Ignatik (ROU, Q) - Hibino (JAP, Q)

Krunic (SER) - Lisicki (ALL, Q)

Schunk (ALL, WC) - Sasnovich (BIE, n°4)



Ruse (ROU, n°9) - Pera (USA)

Zuger (SUI, Q) - Niemeier (ALL)

Pigossi (BRE) bat Jani (HUN) : 1-6, 6-3, 6-4

Siniakova (RTC) bat Kasatkina (RUS, n°2) : 6-2, 2-6, 6-4