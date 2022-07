Safely through to the last 16 in Hamburg 💪

Sasnovich et Petkovic au rendez-vous

Depuis son incroyable doublé Strasbourg - Roland-Garros au printemps 2021, la Tchèque, blessée au coude puis victime de lassitude mentale, avait perdu ses deux matchs disputés sur la surface ocre. Mais ce lundi à Hambourg, la 19eme joueuse mondiale a enfin renoué avec la victoire. Aidée par le destin, qui a placé sur son chemin la lucky-loser néerlandaise Suzan Lamens, 161eme place,L'ancien gagnante de Roland-Garros a réussi un début de match canon, en menant rapidement 5-1 avant de conclure sur sa cinquième balle de set. Puis elle a mené 4-1 dans la deuxième, et la perte de l'un de ses breaks d'avance (4-2) ne l'a pas perturbée.En revanche,La 63eme mondiale a battu la 59eme sur le score de 7-5, 6-3 en 1h33, dans un match à onze breaks, dont six d'affilée dans le premier set. Potapova a réussi le break décisif à 5-5 dans le premier set, mais elle a fini fort le deuxième set, en remportant les quatre derniers jeux. En ce qui concerne les autres têtes de série du tournoi allemand,Classées 4eme et 8eme de ce tournoi, la Biélorusse et l'Allemande n'ont eu besoin de que deux manches pour s'offrir respectivement deux locales, à savoir la jeune Nastasja Schunk (6-1, 6-4 en 1h17 de jeu) et Tamara Korpatsch (6-3, 6-3 en 1h21 de jeu).Avec G.M.