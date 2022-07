WTA - Hambourg : Kontaveit réussit son entrée en lice

Elle a fait respecter son statut. Ce mardi, pour son entrée en lice au tournoi WTA 250 de Hambourg en Allemagne, sur terre battue, l'Estonienne Anett Kontaveit, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a battu la Roumaine Irina Bara, 125eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 7-6 (3)) et 1h37 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, la Roumaine a alors perdu son service, puis un deuxième, au pire des moments à 4-2. Alors qu'elle servait pour le gain de cette première manche, l'Estonienne a cédé sa mise en jeu, avant de conclure, dans la foulée, sur le service de son adversaire et à sa première opportunité, pour empocher cette première manche (6-3).

Krejcikova et Petkovic également qualifiées

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses ont souvent déjoué sur leur propre service, en en perdant trois chacune. Par conséquent, elles ont ainsi disputé un tie-break. Un jeu décisif durant lequel la mieux classée des deux a donc eu le dernier mot, à sa première opportunité (7-6 (3)). Qualification également pour la Tchèque Barbora Krejcikova, 19eme joueuse mondiale et tête de série n°3, contre la Polonaise Magdalena Frech, 84eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-0) et 1h21 de jeu et pour l'Allemande Andrea Petkovic, 67eme joueuse mondiale et tête de série n°8, après sa victoire contre la Japonaise Misaki Doi, 107eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h44 de jeu.