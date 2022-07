WTA - Hambourg : Kontaveit file en quarts

Elle a fait respecter son statut. Ce mercredi, l'Estonienne Anett Kontaveit, 2eme joueuse mondiale, bénéficiaire d'une wild card et tête de série n°1, a validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Hambourg en Allemagne, sur terre battue, après sa victoire contre la Suédoise Rebecca Peterson, 93eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h20 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont perdu leur premier service, malgré, à chaque fois, une première balle sauvée. A 2-2, la Suédoise a de nouveau été breakée, avant de sauver une nouvelle balle dans la foulée.

Kontaveit a conclu sur sa deuxième balle de match

Malgré une balle de débreak à 4-3, Rebecca Peterson a cédé une nouvelle mise en jeu, juste après, synonyme alors de gain de la première manche pour son adversaire du jour (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après une balle de break d'entrée, l'Estonienne a fait le break, blanc, dans la foulée, après deux balles sauvées juste avant. Et là encore, au pire des moments, soit au moment où elle servait pour rester en vie dans cette rencontre, la moins bien classée des deux a alors de nouveau cédé son service, malgré une première balle sauvée, offrant alors, du même coup, la victoire à sa concurrente (6-2).