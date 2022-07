WTA - Hambourg : Kontaveit affrontera Pera en finale

Anett Kontaveit retrouve des couleurs sur terre battue. Après un début de saison très inégal, marqué notamment par un titre à Saint-Pétersbourg et des éliminations précoces en Grand Chelem, l'Estonienne pourrait bien remporter un deuxième tournoi en 2022. En effet, ce vendredi, la numéro deux mondiale au classement WTA a éliminé en demi-finale Anastasia Potapova en deux manches (6-3, 7-5) et 1h44 de jeu. Sur sa lancée des précédents tours, celle qui n'a pas encore perdu de set cette semaine à Hambourg a tiré son épingle du jeu dans cette rencontre en breakant une fois de plus son adversaire dans les deux sets. Dans un premier temps, c'est en prenant le service de la Russe à 4-3 que Kontaveit a fait la différence, avant de refaire le coup à 5-5 dans la deuxième manche. Derrière, l'Estonienne a su se montrer impériale pour conclure, malgré une balle de débreak à sauver à chaque fois. La première tête de série du tournoi sera donc au rendez-vous ce samedi.

Pera sur sa lancée sur terre battue

En finale, cette dernière retrouvera une des joueuses en forme du moment sur terre battue, à savoir Bernarda Pera. Finaliste à Karlsruhe courant mai, l'Américaine vient surtout de remporter le premier titre de sa carrière à Budapest, la semaine dernière. Ce vendredi, celle qui pointe au 81eme rang au classement a sorti Maryna Zanevska en deux sets (6-2, 6-4) et 1h22 de jeu. Face à la Belge, tête de série numéro deux à Hambourg, Pera n'a laissé que des miettes à son adversaire. Dans la première manche, grâce à trois breaks, cette dernière s'est échappée au tableau d'affichage, avant de mettre un coup fatal à son adversaire à 2-2 dans le deuxième set. Car, derrière, l'Américaine n'a pas craqué et enchaine une 9eme victoire de suite sur la surface ocre. Pour le moment, les deux finalistes ont été opposées qu'une fois, c'était en juin dernier au 1er tour à Wimbledon et l'Estonienne l'avait emporté en deux manches (7-5, 6-1) sur le gazon britannique.