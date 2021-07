Biggest victory of her career🙌

🇷🇴 Elena-Gabriela Ruse defeats No.4 seed Danielle Collins in a THRILLING three set battle!#HamburgOpen | @hamburgopen pic.twitter.com/byENlLJgGR



— wta (@WTA) July 9, 2021

HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Huitièmes de finale

1er tour

Ferro (FRA, n°5)

Garcia (FRA, n°8)

Classée 198eme mondiale, Elena-Gabriela Ruse est en train de réussir le plus beau tournoi WTA de sa carrière cette semaine. La Roumaine de 23 ans, issue des qualifications, va en effet disputer les demi-finales à Hambourg, après avoir sorti la tête de série n°4 Danielle Collins.Dans ce match où les deux joueuses ont eu un total de 29 balles de break à défendre et où chacune a perdu son service à cinq reprises, Ruse a remporté le premier set grâce à son break d'entrée de match, puis est passé à côté du deuxième en se faisant breaker trois fois. Dans le troisième, la Roumaine a mené 4-2, puis Collins est revenue à 4-4 avant de sauver cinq balles de match sur son service. Mais à 6-5, Ruse est parvenue à conclure sur sa première occasion. Prochaine adversaire : Dayana Yastremska. Tête de série numéro 1 du tournoi, l'Ukranienne a pris difficilement le dessus (7-6, 6-4) sur l'Italienne Sara Errani et rejoint le dernier carré. Tamara Zidansek ne peut pas en dire autant. Au même titre que Collins, la Slovène, éliminée en demi-finales du dernier Roland-Garros, est tombée de haut vendredi (défaite 6-2, 6-4) en quarts contre l'Allemande Niemeier, 167eme au classement.Yastremska (UKR, n°1) - Ruse (ROU, Q)Niemeier (ALL, WC) - Petkovic (ALL)bat Errani (ITA) : 7-6 (4), 6-4bat Collins (USA, n°4) : 6-4, 1-6, 7-5bat Zidansek (SLO, n°3) : 6-2, 6-4bat Bonaventure (BEL) : 6-2, 7-5bat Frech (POL) : 7-6 (5), 6-1bat Konjuh (CRO) : 7-6 (5), 6-3bat Kucova (SLQ, LL) : 1-6, 6-2, 6-3bat Zaja (ALL, Q) : 6-2, 6-2bat Korpatsch (ALL, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3bat Pera (USA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4bat Putintseva (KAZ, n°2) : 6-2, 1-6, 6-4- Byebat Melnikova (RUS, Q) : 6-4, 6-4bat Paolini (ITA) : 7-5, 7-5bat: 7-5, 6-3- Byebat Barthel (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)bat Tomova (BUL) : 0-6, 6-3, 7-5bat Teichmann (SUI, n°6) : 7-5, 7-6 (1)bat: 7-5, 6-3bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 6-3bat Bara (ROU) : 6-2, 7-6 (5)- Byebat Kawa (POL) : 6-1, 6-2bat Sharma (AUS) : 1-6, 6-2, 6-4bat Friedsam (ALL) : 6-4, 7-5- Bye