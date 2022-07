WTA - Hambourg : Après Budapest, Pera remporte un deuxième titre consécutif

Pera a pris sa revanche sur Kontaveit

Bernarda Pera est inarrêtable ! Victorieuse de son tout premier titre sur le circuit WTA la semaine passée à Budapest, l’Américaine n’a pas attendu plus d’une semaine pour ajouter une deuxième ligne à son palmarès. Opposée à Anett Kontaveit, numéro 2 mondiale, la native de Zadar a signé une prestation de tout premier ordre pour remporter le tournoi de Hambourg. La 81eme mondiale a démarré cette finale tambour battant en breakant d’entrée l’Estonienne. Ne laissant pas la moindre ouverture à la numéro 2 mondiale, avec un seul jeu de service un peu compliqué pour elle, Bernarda Pera n’a pas laisser passer l’occasion de corser l’addition sur sa deuxième balle de break. Menant alors cinq jeux à deux, l’Américaine a scellé le sort de la première manche dès sa première balle de set. Sans doute vexée par ce début de match compliqué, Anett Kontaveit a tout fait pour réagir.L’Estonienne a dû attendre le quatrième jeu pour obtenir sa première balle de break dans cette finale. Une occasion qui n’a pas pu être convertie. Bernarda Pera a immédiatement répondu à ce sursaut d’orgueil de son adversaire en signant une série de quatre jeux remportés consécutivement. Toutefois, la 81eme mondiale a montré quelques failles sur son service avec une balle de débreak entre-temps. A force d’insister, Anett Kontaveit a pu réduire l’écart mais sans être en mesure d’aller plus loin. En effet, à sa première balle de match, Bernarda Pera a mis un terme à cette finale (6-2, 6-4 en 1h15’) et prend sa revanche du premier tour de Wimbledon, qui a avait vu l’Américaine s’incliner en deux manches. Grâce à cette douzième victoire de suite, Bernarda Pera va atteindre ce lundi le meilleur classement de sa carrière et se rapprocher du Top 50 du classement WTA.